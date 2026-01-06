Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor

Akıllı eko-pencere, iklimlendirme sistemlerinin yüksek enerji maliyetleri sorununu çözebilir. Bu pencere, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) tarafından kurulan Blue Device şirketi tarafından geliştirilmiştir.

Yeni akıllı teknoloji, CES 2026 İnovasyon Ödülleri'nde "Sürdürülebilirlik ve Temiz Enerji Geçişi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kablolama ve harici güç kaynakları gerektiren geleneksel çözümlerin aksine, akıllı cam kendi kendine yeten bir sistemdir. Temel bileşeni, nanopartiküllerle zenginleştirilmiş ve cama hapsedilmiş özel bir sıvıdır.

Bu tasarım, bakım ihtiyacını ortadan kaldırır ve camın özelliklerini kullanım ömrü boyunca korur. Bu teknoloji, hem modern ofisler hem de elektrik şebekesine bağlı olmayan tesisler için uygundur.

Elektrokimyasal veya polimer dağılımlı sıvı kristal (PDLC) gibi geleneksel akıllı pencereler, harici güç kaynaklarına ve sık film değişimine ihtiyaç duyar; bu da kurulum maliyetlerine ve ek karbon emisyonlarına yol açar.

Blue Device'ın çözümü, iç mekanlarda ortam ışığını toplamak için entegre güneş panelleri kullanıyor ve böylece harici güç kaynağına ve özel kimyasallara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Cam, oda aydınlatmasıyla bile şarj edilebildiği için bulutlu havalarda veya yoğun kentsel ortamlarda bile çalışmaya devam eder.

Ayrıca, bu yeşil inovasyon dolaylı emisyonlara yol açmaz ve binaların enerji tüketimini %40'a kadar azaltır.

Kablosuz tasarım, camın herhangi bir binaya montajını kolaylaştırırken, patentli nanopartikül bazlı bir sıvının kullanımı da ilk maliyetleri %50'den fazla azaltıyor.

Binalar dünya enerjisinin yaklaşık %40'ını tüketiyor ve pencereler önemli bir ısı kaybı kaynağı. Bu yeni pencere türü, altyapının karbon ayak izini azaltarak yeşil inşaatta önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor.