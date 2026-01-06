Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!

Ukrayna’nın Odessa Limanı’nda saldırıya uğrayan ve 4 mürettebatı yaşamını yitirdiği geminin dökme yük gemisi MJ Pınar’ın Tuzla’daki Desan Shipyard’da gerçekleştirilen onarım ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Saldırının ardından İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında fotoğraflanan gemideki hasarın boyutu ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde, üst komuta alanındaki camların kırıldığı ve naylonla kapatıldığı, ayrıca gemi yaşam alanında şarapnel parçalarının açtığı yüzlerce delik olduğu görülmüştü.

Yunanistan Pire Merkezli Pınar Ship Tradein filosundan bulunan gemi, yine Pire merkezli Logan Ship Management tarafından işletiliyor.

Rusya'nın vurduğu Türk gemisinin son hali ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Odesa limanına yönelik Rus füze saldırısında Yunanistan tarafından işletilen Barbados bayraklı MJ Pinar adlı bulker gemisi hedef alınmış ve Dört denizci hayatını kaybetmişti.

Yer: Odesa Limanı, Ukrayna

11 Mart 2025 akşamı, yerel saatle 20.00 civarı sirenler çaldı, dakikalar sonra patlama oldu. Hedef: Barbados bayraklı, Yunanistan tarafından işletilen MJ Pinar adlı bulker gemisi (30,465 DWT).

Kayıplar: