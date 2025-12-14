Rusya'nın vurduğu Türk gemisinin son hali ortaya çıktı

Yayınlanma:
Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentinde demirli olan Türk yük gemisini vurdu. Cenk Shipping Group’a ait M/V CENK T isimli gemi, Odessa Limanı'na yaklaşırken füze saldırısına uğradı. Rusya'nın vurduğu Türk gemisinin son hali ortaya çıktı.

Türk şirkete ait yolcu ve yük gemisi, Ukrayna’nın Odessa Limanı’nda demirli haldeyken füze saldırısına uğradı. Türk şirketi Cenk Ro-Ro’ya ait Panama bayraklı CENK T adlı geminin, limanda bulunduğu sırada bir Rus füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Türkiye merkezli firmaya ait gemide çıkan yangında üst güvertedeki araçlar kül olurken, alt kattaki bazı tırlar hasar almadı.

gemi.jpg

SALDIRI SONRASI GEMİDEKİ HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede söndürme çalışmaları sürdüğü bildirildi. Mersin Haber’in aktardığı görüntülerde, geminin saldırı sonrasındaki durumu ile yanan araçlar ve hasarın boyutları görüldü.

NE OLMUŞTU?

Türk şirket Cenk Ro-Ro'ya ait Panama bayraklı CENK T adlı yolcu ve yük gemisinin Odessa limanında demirliyken bir Rus füzesi tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre gemi, limanda bağlı durumdayken Iskander tipi bir füzeyle vuruldu. Gemi, Türkiye ile Ukrayna arasında düzenli seferler yaparak hem yolcu hem de yük taşımacılığı gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkmenistan'da üç ay içindeki ikinci yüz yüze görüşmesini yapmıştı. Kremlin, görüşmede Ukrayna savaşının ayrıntılı şekilde ele alındığını duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

