Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş Stadı arazisinin mirasçısı olduğunu iddia eden bir kişi mahkemeye dava açtı. Başvuru yerel mahkeme tarafından reddedilirken istinaf itirazı kabul etti.

Antalya’da emekli bir öğretmen Beşiktaş Stadyumu’nun bulunduğu arazinin mirasçısı olduğu gerekçesiyle 24 Haziran 2024’te Akseki Adliyesi’nde dava açtı.

İSTİNAF İTİRAZI KABUL ETTİ

ATV’nin haberine göre, alt mahkeme yapılan bu başvuruyu reddetti. Davacının avukatları karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Bölge Mahkemesi’nin itirazı kabul etmesiyle birlikte dava yeniden açıldı.

thumbs-b-c-7071bbad86b2a46a3a2c0a4791631581.jpg

BAŞKA İSİMLER DE DAVAYA DAHİL OLDU

Yargı sürecinin yeniden başlamasıyla mirasçı olduğunu iddia eden başka isimler de davaya dahil oldu.

Galatasaray'da ayrılmayı reddetti: 'Yatarak para kazanmak istiyoruz' dediGalatasaray'da ayrılmayı reddetti: 'Yatarak para kazanmak istiyoruz' dedi

PEK ÇOK ARAZİ HAKKINDA MİRAS TALEBİ

Mahkemeye sunulan dilekçede Beşiktaş Stadyumu’nun yanı sıra Eminönü ve Kadıköy başta olmak üzere farklı bölgelerde yer alan pek çok arazi hakkında miras talebinde bulunulduğu görüldü.

1200xauto.webp

GÖZLER MAHKEMEDE

Yaşananlar sonrası Beşiktaş ve miras iddiasında bulunanların gözü mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

STADIN TARİHÇESİ

Tarihi İnönü Stadyumu, 1947 yılında açıldı. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi sonrası 1952'de adı Mithatpaşa Stadyumu oldu. 1974'te ismi yeniden İnönü Stadyumu olurken bir süre Dolmabahçe Stadyumu olarak da anıldı. 2013 yılında stat yıkılıp yeniden inşa edildi. 2016 yılında Vodofone Stadyumu olarak açılan stat için daha sonrasında Tüpraş ile isim sponsorluğu anlaşmasına varıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Spor
Amedspor'dan TFF'ye tepki: Anlaşılır değil
Amedspor'dan TFF'ye tepki: Anlaşılır değil
Fenerbahçe istemiyor İtalyanlar peşinde koşuyor
Fenerbahçe istemiyor İtalyanlar peşinde koşuyor