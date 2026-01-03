Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti

Antalya’da emekli bir öğretmen Beşiktaş Stadyumu’nun bulunduğu arazinin mirasçısı olduğu gerekçesiyle 24 Haziran 2024’te Akseki Adliyesi’nde dava açtı.

İSTİNAF İTİRAZI KABUL ETTİ

ATV’nin haberine göre, alt mahkeme yapılan bu başvuruyu reddetti. Davacının avukatları karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Bölge Mahkemesi’nin itirazı kabul etmesiyle birlikte dava yeniden açıldı.

BAŞKA İSİMLER DE DAVAYA DAHİL OLDU

Yargı sürecinin yeniden başlamasıyla mirasçı olduğunu iddia eden başka isimler de davaya dahil oldu.

PEK ÇOK ARAZİ HAKKINDA MİRAS TALEBİ

Mahkemeye sunulan dilekçede Beşiktaş Stadyumu’nun yanı sıra Eminönü ve Kadıköy başta olmak üzere farklı bölgelerde yer alan pek çok arazi hakkında miras talebinde bulunulduğu görüldü.

GÖZLER MAHKEMEDE

Yaşananlar sonrası Beşiktaş ve miras iddiasında bulunanların gözü mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

STADIN TARİHÇESİ

Tarihi İnönü Stadyumu, 1947 yılında açıldı. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi sonrası 1952'de adı Mithatpaşa Stadyumu oldu. 1974'te ismi yeniden İnönü Stadyumu olurken bir süre Dolmabahçe Stadyumu olarak da anıldı. 2013 yılında stat yıkılıp yeniden inşa edildi. 2016 yılında Vodofone Stadyumu olarak açılan stat için daha sonrasında Tüpraş ile isim sponsorluğu anlaşmasına varıldı.