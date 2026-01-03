Galatasaray'da ayrılmayı reddetti: 'Yatarak para kazanmak istiyoruz' dedi

Galatasaray'da ayrılmayı reddetti: 'Yatarak para kazanmak istiyoruz' dedi
Süleyman Rodop, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir ve menajerine yüklendi. Rodop, Demir'in ayrılığa direndiğini söyledi.

Devre arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Yusuf Demir anlaşmazlığı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Galatasaray yönetecisi Abdullah Kavukçu, Yusuf Demir ile yolların ayrılacağını duyurdu.

Ancak Ajans 1905’ten Süleyman Rodop’un iddiasına göre Yusuf Demir ve menajeri Galatasaray’dan ayrılmamak için direniyor.

“YATARAK PARA KAZANMAK İSTİYORUZ’ DEDİLER”

Oyuncunun gitmek istemediğini vurgulayan Süleyman Rodop, "Yusuf Demir, Galatasaray'da Ocak'tan sonra olmayacak. Menajeri, 'Gitmek istemiyoruz' bilgisi verdi, kısaca 'Yatarak para kazanmak istiyoruz' dediler. Galatasaray kesinlikle Yusuf Demir'i kadroda düşünmüyor” dedi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI OLAY OLDU

Süper Lig’de oynanan Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna dahil olan Yusuf Demir, performansıyla tepki çekti. Oyuncu devre arasında çıkarılırken yuhalandı.

SADECE 35 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 maça çıkan Yusuf Demir sadece 35 dakika sahada kaldı.

