Sadettin Saran düşünmeden reddetti: Fenerbahçe'de ayrılık planı bozuldu

Sadettin Saran düşünmeden reddetti: Fenerbahçe'de ayrılık planı bozuldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe yönetimi, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'den gelen teklifi reddetti.

Sezon başında Fenerbahçe’den La Liga ekibi Girona’ya kiralanan Dominik Livakovic aradığını bulamadı. İspanyol ekibiyle 1 maça bile çıkamayan Livakovic takımdan ayrılma planları yaparken bir kötü haber de Fenerbahçe’den geldi.

Bursaspor Kayserispor maçı iptal edildiBursaspor Kayserispor maçı iptal edildi

FENERBAHÇE TEKLİFİ REDDETTİ

Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varırken yapılan teklif sarı-lacivertliler tarafından reddedildi.

Index HR'de yer alan habere göre, Hırvat kulübü herhangi bir kiralama veya satın alma bedeli sunmazken oyuncunun maaşının da ufak bir kısmını karşılamayı teklif etti. Fenerbahçe ise beklentilerinin çok altında kalan bu teklife olumsuz dönüş yaptı.

040fb0efbd33492abf5836f87b73fba8.webp

İTALYANLARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin Dominik Livakovic’in kiralaması konusunda İtalyan kulüpleri ile görüşmeler yaptığı da belirtildi.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2 sezon Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic burada 74 maça çıktı. Hırvat kaleci, kalesinde 80 gol görürken 20 maçta ise kalesini gole kapattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Spor
Galatasaray'da ayrılmayı reddetti: 'Yatarak para kazanmak istiyoruz' dedi
Galatasaray'da ayrılmayı reddetti: 'Yatarak para kazanmak istiyoruz' dedi
Fenerbahçe'de işlem tamam: 2 yıllık imzayı attı
Fenerbahçe'de işlem tamam: 2 yıllık imzayı attı
Beşiktaş beğenmeyip gönderdi: Havada kaptılar
Beşiktaş beğenmeyip gönderdi: Havada kaptılar