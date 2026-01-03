Sadettin Saran düşünmeden reddetti: Fenerbahçe'de ayrılık planı bozuldu

Sezon başında Fenerbahçe’den La Liga ekibi Girona’ya kiralanan Dominik Livakovic aradığını bulamadı. İspanyol ekibiyle 1 maça bile çıkamayan Livakovic takımdan ayrılma planları yaparken bir kötü haber de Fenerbahçe’den geldi.

Bursaspor Kayserispor maçı iptal edildi

FENERBAHÇE TEKLİFİ REDDETTİ

Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varırken yapılan teklif sarı-lacivertliler tarafından reddedildi.

Index HR'de yer alan habere göre, Hırvat kulübü herhangi bir kiralama veya satın alma bedeli sunmazken oyuncunun maaşının da ufak bir kısmını karşılamayı teklif etti. Fenerbahçe ise beklentilerinin çok altında kalan bu teklife olumsuz dönüş yaptı.

İTALYANLARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin Dominik Livakovic’in kiralaması konusunda İtalyan kulüpleri ile görüşmeler yaptığı da belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2 sezon Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic burada 74 maça çıktı. Hırvat kaleci, kalesinde 80 gol görürken 20 maçta ise kalesini gole kapattı.