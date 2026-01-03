Bursaspor Kayserispor maçı iptal edildi

Yayınlanma:
İkinci devre arasında çalışmalarını Antalya'da sürdüren Bursaspor ile Kayserispor arasında oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’un Antalyaspor kampı başladı. İkinci devre öncesi 11 Ocak’a kadar çalışmalarını burada sürdürecek olan Kayserispor, 2 de hazırlık maçı planladı.

KAMP PROGRAMI DEĞİŞTİ

Daha öncesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor ve bir Çekya takımı ile hazırlık maçı yapılacağı duyurulurken programda değişikliğe gidildi.

BURSASPOR MAÇI İPTAL EDİLDİ

Kayseri Anadolu Haber’de yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların Bursaspor ile oynaması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

2 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Kulüpten iptal kararına dair herhangi bir açıklama yapılmazken duyurulan kamp programında Bursaspor’a yer verilmedi.

Kayserispor’un hazırlık maçları programı şu şekilde:

6 Ocak

FC Hermannstadt (Romanya)

11 Ocak

SK Artis Brno (Çekya)

