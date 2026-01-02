Galatasaray'a transferde büyük sürpriz: 2. Lig ekibine imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın transfer etmesine kesin gözüyle bakılan Umut Tohumcu’dan gelen haber şaşkına çevirdi.

Galatasaray'da Icardi ile anlaşmaya varıldı: Sözleşmenin detayları belli oldu

HOLSTEIN KIEL UMUT TOHUMCU’YU TRANSFER ETTİ

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel, Hoffenheim'dan Umut Tohumcu’yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten transfere dair yapılan açıklamada “Orta sahamızı Hoffenheim'dan Umut Tohumcu ile güçlendirdik. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 numaralı formayı giyecek ve ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak” ifadelerine yer verildi.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 8 maça çıkan Umut Tohumcu, 216 dakika sahada kaldı. Tohumcu, 1 de asist kaydetti.

BERKAN KUTLU’NUN YERİNE TRANSFER EDİLECEKTİ

Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yerine Umut Tohumcu’nun transfer edilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.