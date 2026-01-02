Galatasaray'a transferde büyük sürpriz: 2. Lig ekibine imzayı attı
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın transfer etmesine kesin gözüyle bakılan Umut Tohumcu’dan gelen haber şaşkına çevirdi.
HOLSTEIN KIEL UMUT TOHUMCU’YU TRANSFER ETTİ
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel, Hoffenheim'dan Umut Tohumcu’yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten transfere dair yapılan açıklamada “Orta sahamızı Hoffenheim'dan Umut Tohumcu ile güçlendirdik. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 numaralı formayı giyecek ve ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak” ifadelerine yer verildi.
8 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Hoffenheim formasıyla 8 maça çıkan Umut Tohumcu, 216 dakika sahada kaldı. Tohumcu, 1 de asist kaydetti.
BERKAN KUTLU’NUN YERİNE TRANSFER EDİLECEKTİ
Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yerine Umut Tohumcu’nun transfer edilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.