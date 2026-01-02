Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da bir süredir devam eden Mauro Icardi belirsizliği sona erdi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de planlar bozuldu: Transferi engellemek için devreye girdi

ICARDI’DEN BÜYÜK İNDİRİM

Gazeteci Eyüp Saraçoğlu'nun aktardığına göre, taraflar, 2+1 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Yapılacak yeni anlaşmada Icardi’nin yıllık 4.5 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Eyüp Saraçoğlu konuşmasında "Galatasaray, Icardi ile yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2+1 senelik sözleşme imzaladı. Ocak ayında açıklanır. Icardi normalde 12 milyon Euro'ya yakın para alıyordu. İmaj hakları Galatasaray'ın elinde ama yeni sözleşmede imaj hakları da Icardi'ye geçmiş olacak. O 1 yıllık opsiyonu uzatma kararı da Galatasaray'ın kendi isteğinde olacak” ifadelerini kullandı.

23 MAÇTA 9 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan Mauro Icardi, 980 dakika sahadan kaldı. Icardi bu sürede 9 gol kaydetti.

5 KUPA KALDIRDI

2022-2023 sezonunun başında Galatasaray’a transfer olan Mauro Icardi burada 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.