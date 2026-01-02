Galatasaray'da Icardi ile anlaşmaya varıldı: Sözleşmenin detayları belli oldu

Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile anlaşmaya varıldı. Arjantinli futbolcu maaşında indirimi kabul etti.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da bir süredir devam eden Mauro Icardi belirsizliği sona erdi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli futbolcu ile anlaşmaya vardı.

ICARDI’DEN BÜYÜK İNDİRİM

Gazeteci Eyüp Saraçoğlu'nun aktardığına göre, taraflar, 2+1 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Yapılacak yeni anlaşmada Icardi’nin yıllık 4.5 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Eyüp Saraçoğlu konuşmasında "Galatasaray, Icardi ile yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2+1 senelik sözleşme imzaladı. Ocak ayında açıklanır. Icardi normalde 12 milyon Euro'ya yakın para alıyordu. İmaj hakları Galatasaray'ın elinde ama yeni sözleşmede imaj hakları da Icardi'ye geçmiş olacak. O 1 yıllık opsiyonu uzatma kararı da Galatasaray'ın kendi isteğinde olacak” ifadelerini kullandı.

aa-20250830-38973760-38973758-galatasaray-caykur-rizespor-1757707166.webp

23 MAÇTA 9 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan Mauro Icardi, 980 dakika sahadan kaldı. Icardi bu sürede 9 gol kaydetti.

2024/11/07/hbgs.jpg

5 KUPA KALDIRDI

2022-2023 sezonunun başında Galatasaray’a transfer olan Mauro Icardi burada 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

