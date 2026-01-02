Fenerbahçe'de planlar bozuldu: Transferi engellemek için devreye girdi

Fenerbahçe'nin El Karouani transferine Sofyan Amrabat engeli çıktı. Faslı futbolcu yaptığı hamleyle transferi baltaladı.

Süper Lig’de devre arasının başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

Sol bek transferi için Utrecht'ten El Karouani’yi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, beklemediği bir engelle karşılaştı.

FENERBAHÇE İÇİN OLUMLU REFERANS VERDİ

Sezon başında Fenerbahçe’den Real Betis’e kiralık olarak giden Sofyan Amrabat, El Karouani ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Fenerbahçe için olumlu referans veren Amrabat’tan sürpriz bir hamle geldi.

el-karouani.webp

REAL BETIS’E ÖNERDİ

Sabah’ta yer alan habere göre, Faslı futbolcu, 25 yaşındaki sol beki kiralık olarak forma giydiği Real Betis’e önerdi. İspanyol kulübünün de transfer için oyuncuyla temasa geçtiği vurgulandı.

aw529517-2.webp

29 MAÇTA 3 GOL VE 15 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Utrecht ile 29 maça çıkan El Karouani, toplamda 2 bin 502 dakika sahada kaldı. El Karouani bu sürede 3 gol ve 15 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

