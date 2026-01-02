Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum

Eski milli futbolcu ve yorumcu Tanju Çolak, Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un neden tutuklandığını bildiğini ileri sürdü.

Erden Timur iddiası: Dursun Özbek kaybederdi

1987-1991 yılları arasında Galatasaray'da da forma giyen Tanju Çolak, GS Gazete'deki habere göre çarpıcı ifadeler kullandı.

Çolak, şunları söyledi:



"Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum. Kara para aklama sisteminden dolayı içerde olduğu söyleniyor. Diyorlar ki o daireleri alan adam gayrimeşru kişi gibi duruyor. Hatta bir ara Ekol TV'nin onun olduğu iddia ediliyordu. Mert Hakan da tutuklu. Yaptığı yanlış. Sen kendi takımına bahis oynayamazsın."

HACIOSMANOĞLU'NA DA SESLENDİ

Tanju Çolak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye'de hakem sıkıntısı var. Kuralları bilmiyorlar, kitaba göre karar veriyorlar. Bu olmaz. Senin pratik yapman lazım. 300 milyon Euro'luk Galatasaray ve Fenerbahçe kadrolarını sarı kart vermeyi bilmeyen adamlar yönetemez. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu görevden almalıdır."