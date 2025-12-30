Erden Timur iddiası: Dursun Özbek kaybederdi

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dosyası terörün finansmanı bürosuna gönderilen eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur tutuklandı.

Gazeteci Burhan Can Terzi, Erden Timur'un tutuklanması sonrası çarpıcı bir iddiada bulundu.

Erden Timur tutuklandı

''ERDEN TİMUR SAYESİNDE''

Erden Timur olmasaydı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in seçimi kaybedeceğini belirten Terzi, "2022’de Erden Timur olmasa Dursun Özbek yönetimi en az 300-400 fark yerdi. Seçimi Eşref Hamamcıoğlu kazanırdı. Camiadaki herkes biliyor. Bugün bu yönetim o koltukta oturuyorsa Erden Timur sayesinde." ifadelerini kullandı.

''VİCDANLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM''

Açıklamasını sürdüren Terzi, "Bunu ne duygu sömürüsü, ne başka bir şey için yazıyorum. Sadece vicdanlara. Erden Timur’un babası yeni kalp ameliyatı oldu, eşinin hastalık süreci 3 yıldır biliniyor. Bunları çok iyi bilip onu yalnız bırakanları da tutuklanmasına sevinç nidaları atanları da vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum." dedi.