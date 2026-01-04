Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor

Amerikan polisi bir aracı durdurduğunda neden mutlaka stop lambasına veya bagaja elini sürer. Yıllardır merak edilen bu hareketin arkasında ne bir selam ne de bir tesadüf var. İşte detaylar haberimizde.

ABD'de polislerin durdurdukları araçların arka kısmına dokunmalarının temel nedeni, fiziksel kanıt bırakmaktır. Araç kameralarının (dashcam) ve vücut kameralarının bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde geliştirilen bu taktik sayesinde memur, aracın üzerine parmak izini bırakır. Eğer sürücü olay yerinden kaçarsa veya memura bir zarar gelirse, araç daha sonra yakalandığında o memurun araçla temas kurduğu parmak izi sayesinde kesin olarak kanıtlanmış olur. Günümüzde teknoloji gelişse de birçok eyalette bu alışkanlık bir güvenlik önlemi olarak devam etmektedir.

adsiz-tasarim-12.jpg

POLİSLER NEDEN BAGAJ KAPAĞINA DOKUNUR?

Bir diğer kritik sebep ise pusu ihtimalini ortadan kaldırmaktır. Polis memuru bagaj kapağına veya arka bölmeye hafifçe bastırarak bagajın tam kapalı olduğundan emin olur. Bu hareket, bagajda saklanan birinin aniden dışarı fırlayıp memura saldırmasını önlemek için yapılır. Ayrıca bu ani dokunuş ve çıkan ses, araç içindeki şüphelileri şaşırtarak ellerindeki yasa dışı maddeleri saklamaya çalışırken paniklemelerine ve hata yapmalarına neden olabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

