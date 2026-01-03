Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!

Analistler, 2030 yılına kadar yaklaşık 15 Çinli otomobil markasının varlığını sürdüreceğini tahmin ediyor. Şiddetli fiyat savaşı ve iç pazardaki talep düşüşü, küçük oyuncuların hayatta kalmasını imkansız hale getiriyor.

Kriz, özellikle yıllardır devlet sübvansiyonlarıyla geçinen birçok yeni elektrikli otomobil üreticisini etkiliyor. Ocak 2026'dan itibaren elektrikli otomobil alımına yönelik devlet desteği yarıya indirilecek, bu da elektrikli otomobil satışlarının dramatik bir şekilde düşeceği anlamına geliyor. Deutsche Bank, Çin'deki genel otomobil satışlarının gelecek yıl yüzde beş oranında düşeceğini tahmin ediyor ki bu ciddi bir düşüş. Çin'de 109 marka kayıtlı. Sadece BYD, Geely ve SAIC gibi en büyük devler bu baskıya dayanabilecek mali güce sahip.

Küçük şirketler satılan her araba için para harcıyor ve yeni modeller geliştirmek için sermayeleri yok. Geçimini yatırım yaparak sağlayan Yin Ran, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, artık her şeyin hayatta kalmakla ilgili olduğunu söylüyor. Geçen yıl ihracat %87 oranında arttı ve bu trendin 2026'da da devam etmesi bekleniyor. Avrupa pazarı, yakında ortadan kaybolabilecek markaların ucuz arabalarıyla dolup taşıyor... Analistler, 2030 yılına kadar yaklaşık 15 Çinli otomobil markasının hayatta kalacağını tahmin ediyor.

Peki diğer küresel üreticilerin başına ne gelecek? Krize rağmen Volkswagen, BMW veya Toyota gibi geleneksel oyuncular tehdit altında değil ancak birçok üretici ciddi bir kriz içinde.