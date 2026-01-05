Trump: Danimarka başaramayacak Grönland bize lazım

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik öneme sahip olduğunu belirttiği Grönland ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına konuşan Trump, Grönland'ın çevresinin Rus ve Çin gemileriyle sarıldığını iddia etti.

"ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ İÇİN GEREKLİ"

Grönland'a yönelik olası bir ABD müdahalesi sorulması üzerine Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak" ifadelerini kullandı. Trump, bölgedeki kontrolün Batı'nın çıkarlarına hizmet edeceğini ve Avrupa Birliği'nin de buna ihtiyacı olduğunu savundu.

GRÖNLAND DAHA ÖNCE ABD TEKLİFLERİNİ REDDETMİŞTİ

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, geçmişte ABD tarafından gelen ve egemenlik devrini de içeren teklifleri geri çevirmişti. Trump'ın bu açıklamaları, bölge üzerindeki jeopolitik gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

DANİMARKA'DAN TEPKİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Washington'un Venezuela liderini kaçırmasının ardından Grönland'ı ele geçirme arzusunu yineleyen ABD Başkanı Donald Trump'a bu tehditlerini durdurması için çağrıda bulundu.

Frederiksen pazar günü yaptığı açıklamada, “ABD'nin Grönland'ı ele geçirmesi gerektiğinden bahsetmek kesinlikle mantıksız. ABD'nin Danimarka Krallığı'na bağlı üç ülkeden [Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları] hiçbirini ilhak etme hakkı yok” dedi.