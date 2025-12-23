Trump'tan göz diktiği Grönland için yeni hamle

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago konutunda basın mensuplarının sorularını yanıtlarken önceden göz diktiği Grönland ile ilgili yeni bir adımı duyurdu. Trump krizi yeniden tetikleyerek, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadıklarını doğruladı.

"ULUSAL GÜVENLİK İÇİN GRÖNLAND'E İHTİYACIMIZ VAR"

Atamanın nedenini açıklayan Trump, "Grönland'e madenler için değil, finansal güvenlik için ihtiyacımız var. Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var" dedi.

"RUSYA VE ÇİN’E KARŞI"

Bölgenin jeopolitik önemine vurgu yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Grönland'e bakarsanız, kıyı şeridini baştan sona gözden geçirirseniz, her yerde Rus ve Çin gemileri olduğunu görürsünüz. Ulusal güvenlik için ona ihtiyacımız var."

"LANDRY ÇOK İYİ ANLAŞMALAR YAPABİLİR"

Başkan Trump, atanan ismin yeteneklerine olan güvenini de dile getirdi. Jeff Landry'nin çok iyi anlaşmalar yapabilen önemli bir isim olduğunu söyleyen Trump, Grönland konusunda kendisine güvendiğini kaydetti.