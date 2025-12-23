Trump'tan göz diktiği Grönland için yeni hamle

Trump'tan göz diktiği Grönland için yeni hamle
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'ın stratejik önemine dikkat çekerek, bu bölge için Louisiana Valisi Jeff Landry'yi özel temsilci atadıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago konutunda basın mensuplarının sorularını yanıtlarken önceden göz diktiği Grönland ile ilgili yeni bir adımı duyurdu. Trump krizi yeniden tetikleyerek, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadıklarını doğruladı.

"ULUSAL GÜVENLİK İÇİN GRÖNLAND'E İHTİYACIMIZ VAR"

Atamanın nedenini açıklayan Trump, "Grönland'e madenler için değil, finansal güvenlik için ihtiyacımız var. Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var" dedi.

"RUSYA VE ÇİN’E KARŞI"

Bölgenin jeopolitik önemine vurgu yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Grönland'e bakarsanız, kıyı şeridini baştan sona gözden geçirirseniz, her yerde Rus ve Çin gemileri olduğunu görürsünüz. Ulusal güvenlik için ona ihtiyacımız var."

Macron'dan Trump'a Grönland tepkisiMacron'dan Trump'a Grönland tepkisi

Putin: ABD'nin Grönland için ciddi planları varPutin: ABD'nin Grönland için ciddi planları var

"LANDRY ÇOK İYİ ANLAŞMALAR YAPABİLİR"

Başkan Trump, atanan ismin yeteneklerine olan güvenini de dile getirdi. Jeff Landry'nin çok iyi anlaşmalar yapabilen önemli bir isim olduğunu söyleyen Trump, Grönland konusunda kendisine güvendiğini kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Dünya
Ankara ve Hong Kong anlaştı: TBMM’den onay geldi
Ankara ve Hong Kong anlaştı: TBMM’den onay geldi
Halep'te SDG ve HTŞ birbirine girmişti: Sivil ölümlü çatışmalarda ateşkes duyuruldu
Halep'te SDG ve HTŞ birbirine girmişti: Sivil ölümlü çatışmalarda ateşkes duyuruldu