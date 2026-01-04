Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın yayımladığı son verilere göre, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek ortalama maaş Lüksemburg’da ödeniyor.

Büyük Dükalık’ta çalışanların yıllık ortalama geliri 82 bin 969 Euro seviyesine ulaşırken, ülkedeki yüksek yaşam maliyetleri ve gelir dağılımındaki dengesizlikler bu rakamın toplumun geneline aynı ölçüde yansımadığını ortaya koyuyor.

KOMŞU BÖLGELERDEN DE ÇOK SAYIDA ÇALIŞANI KENDİNE ÇEKİYOR

Lüksemburg, sunduğu yüksek maaşlar nedeniyle yalnızca ülke içinden değil, komşu bölgelerden de çok sayıda çalışanı kendine çekmeye devam ediyor.

Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği genelinde çalışanların elde ettiği ortalama ücretler incelendiğinde, en yüksek ücret seviyesinin bu ülkede kaydedildiği görüldü.

Sıralamada ikinci sırada yıllık ortalama 71 bin 565 Euro ile Danimarka yer alırken, İrlanda 61 bin 51 euro ile üçüncü, Belçika 59 bin 632 Euro ile dördüncü ve Avusturya 58 bin 600 Euro ile beşinci sırada bulunuyor. Almanya ise yıllık ortalama 53 bin 791 Euro gelirle altıncı sırada yer aldı.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN’DA

Avrupa Birliği’nde ortalama maaşların en düşük olduğu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan oldu. Bulgaristan’da yıllık ortalama gelir 15 bin 387 Euro, Yunanistan’da ise 17 bin 954 Euro olarak kaydedildi.

LÜKSEMBURG AB ORTALAMASININ İKİ KATINI AŞTI

Açıklanan veriler, Lüksemburg’daki ortalama maaşın AB ortalaması olan 39 bin 808 Euro’nun iki katından fazla olduğunu gözler önüne serdi.