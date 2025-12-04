Türkiye'den 6 üniversite Avrupa'da ilk 150'ye girdi! İki okul damga vurdu

Türkiye'den 6 üniversite Avrupa'da ilk 150'ye girdi! İki okul damga vurdu
Yayınlanma:
Avrupa'nın prestijli mühendislik sıralama kuruluşlarından European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank) 2025 sonuçlarında Türkiye'den 16 üniversite yer almayı başardı. Mühendislik ve teknoloji programlarını mercek altına alan sıralamada, Türk üniversiteleri bu yıl ilk kez değerlendirmeye alındı.

Avrupa Yükseköğretim Alanı'ndan 36 ülkeden 300 yükseköğretim kurumunu değerlendiren Avrupa Mühendislik Sıralama Kuruluşu (EngiRank) 2025 sonuçlarını duyurdu. Bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan Türk üniversiteleri, sıralamada önemli bir başarı göstererek toplam 16 kurumla listede yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sıralamada en üst basamaklara yerleşen Türk üniversiteleri İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) 60'ıncı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 99'uncu sırayı almasıyla Avrupa'nın en iyi 100 mühendislik okulu arasına girdi.

İlk 200'de yer almayı başaran diğer üniversiteler ise şu şekildedir: Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 108'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 130'uncu, Bilkent Üniversitesi 139'uncu, Kocaeli Üniversitesi 173'üncü, Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Karabük Üniversitesi 179'uncu, Gebze Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi 189'uncu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 198'inci sırada yer aldı. Fırat Üniversitesi 203, Düzce Üniversitesi 216 ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ise 226'ncı sıraya yerleşti.

11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi kabul edildi: Neleri kapsıyor?11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi kabul edildi: Neleri kapsıyor?

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

EngiRank sıralama metodolojisinde, akademik yayın ve atıflar gibi geleneksel kriterlerin yanı sıra, Avrupa Araştırma Konseyi projelerine katılım, Erasmus+ ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) faaliyetleri, mühendislik akreditasyonları, patent sayıları, sanayi işbirlikleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı gibi stratejik başlıklar belirleyici rol oynuyor.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, küresel ölçekte bilim ve teknoloji yarışının büyüdüğünü belirterek, "Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Özvar, YÖK'ün çalışmalarının uluslararası sıralamalara olumlu yansıdığına dikkat çekerek, devam eden dönüşümle birlikte Türk üniversitelerinin gelecek yıllarda daha üst sıralara yükseleceğine inandığını vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Türkiye
Fiyatı 40 liradan 10 liraya düştü: Kapış kapış gidiyor
Fiyatı 40 liradan 10 liraya düştü: Kapış kapış gidiyor
MasterChef şampiyonunun mekanını kurşunladılar
MasterChef şampiyonunun mekanını kurşunladılar
Devlet hastanesinde yanlış kan verilen hasta öldü: Bakanlık tazminat ödeyecek!
Devlet hastanesinde yanlış kan verilen hasta öldü: Bakanlık tazminat ödeyecek!