Akrobatik motosiklet şovu pahalıya patladı: Sürücüye ceza!

Mersin'de motosikletiyle akrobatik hareketler sergileyen sürücüye 2 bin 719 TL para cezası kesildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosikletiyle akrobatik hareketler sergileyerek kendi hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 2 bin 719 TL para cezası uygulandı.

VİDEO SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI: JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi’nde bir sürücünün motosikletiyle akrobatik hareketler sergilediği anların videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Videonun sosyal medyada hızla yayılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

SÜRÜCÜYE 2 BİN 719 TL İDARİ PARA CEZASI

Ekipler, yaptığı inceleme sonucunda, yaptığı akrobatik hareketlerle hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen sürücünün E.P. olduğunu tespit edildi.

Sürücüye, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 2 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

