Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla polislerin üzerine motosiklet süren şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre 4 motosiklet sürücüsü, Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılan yol denetiminde, görevli polislerin üzerine motosikletlerini sürerek akrobatik hareketlerde bulundu.

Yerlikaya, 4 sürücünün de yakalandığını bunlardan 2'sinin tutuklandığını belirtti.

Yerlikaya açıkladı: Yalova paylaşımı yapan 16 kişiye gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Antalya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında, görevli polislerimizin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yapan M.A., D.U., Y.A. ve A.A.S. isimli motosiklet sürücüleri Jandarmamız tarafından yakalandı. M.A. ve D.U. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu tür davranışlara 'dur' diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız!

Yeni trafik kanunu teklifimizın amacı: kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır.

Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."