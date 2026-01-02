Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı

Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da polisin üzerine motosiklet sürüp akrobatik hareketlerde bulunan 4 kişinin yakalandığını, şüphelilerden 2'sinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla polislerin üzerine motosiklet süren şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre 4 motosiklet sürücüsü, Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılan yol denetiminde, görevli polislerin üzerine motosikletlerini sürerek akrobatik hareketlerde bulundu.

Yerlikaya, 4 sürücünün de yakalandığını bunlardan 2'sinin tutuklandığını belirtti.

Yerlikaya açıkladı: Yalova paylaşımı yapan 16 kişiye gözaltıYerlikaya açıkladı: Yalova paylaşımı yapan 16 kişiye gözaltı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Antalya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında, görevli polislerimizin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yapan M.A., D.U., Y.A. ve A.A.S. isimli motosiklet sürücüleri Jandarmamız tarafından yakalandı. M.A. ve D.U. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu tür davranışlara 'dur' diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız!

Yeni trafik kanunu teklifimizın amacı: kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır.

Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
Kar yolları kapattı: Mahsur kalan anne ile bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti
Kar yolları kapattı: Mahsur kalan anne ile bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti
Yaptıkları ilaçlamayla 1 yaşındaki bebeğin ölümüne neden oldular: Müebbet hapisleri isteniyor
Yaptıkları ilaçlamayla 1 yaşındaki bebeğin ölümüne neden oldular: Müebbet hapisleri isteniyor