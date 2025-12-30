Yerlikaya açıkladı: Yalova paylaşımı yapan 16 kişiye gözaltı

Yerlikaya açıkladı: Yalova paylaşımı yapan 16 kişiye gözaltı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Yerlikaya 3 polisin şehit olduğu IŞİD operasyonunun ardından sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yalova, Elmalık köyünde bulunan terör örgütü IŞİD hücresine düzenlenen 7 saat süren operasyonda çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu 8 polis memuru ve 1 bekçinin yaralandığını açıkladı. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Ali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından terör örgütüne yönelik çok sayıda operasyon ve gözaltı yapıldı.

Son Dakika | Ankara'da IŞİD operasyonu! 17 gözaltıSon Dakika | Ankara'da IŞİD operasyonu! 17 gözaltı

Sabah saatlerinde bir paylaşım daha yapan Yerlikaya, terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlara da operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındıSon Dakika | Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı

16 HESABIN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova'daki IŞİD operasyonuna ilişkin yapılan paylaşımların incelenerek provokatif paylaşım yaptığı belirlenen kişilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Son Dakika | IŞİD'in kirli ağı deşifre oldu! İstanbul'da dev operasyonSon Dakika | IŞİD'in kirli ağı deşifre oldu! İstanbul'da dev operasyon

Sosyal medya operasyonunun detaylarını paylaşan Ali Yerlikaya şunları söyledi:

"Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır.

Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir.

Vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

yerlikaya-acikladi-yalova-paylasimi-yapan-16-kisiye-gozalti.jpg

Öte yandan İstanbul ve Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da 110, Ankara'da 17 gözaltı yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Son dakika | Yalova'da 3 şehit polis için tören
Son dakika | Yalova'da 3 şehit polis için tören
IŞİD kılıfı altında sürece sabotaj mı yapıldı? İktidar medyasından kafaları karıştıran iddialar
IŞİD kılıfı altında sürece sabotaj mı yapıldı? İktidar medyasından kafaları karıştıran iddialar
Bursa'da iş cinayeti! Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti
Bursa'da iş cinayeti! Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti