Yerlikaya açıkladı: Yalova paylaşımı yapan 16 kişiye gözaltı

Yalova, Elmalık köyünde bulunan terör örgütü IŞİD hücresine düzenlenen 7 saat süren operasyonda çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu 8 polis memuru ve 1 bekçinin yaralandığını açıkladı. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Ali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından terör örgütüne yönelik çok sayıda operasyon ve gözaltı yapıldı.

Sabah saatlerinde bir paylaşım daha yapan Yerlikaya, terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlara da operasyon düzenlendiğini duyurdu.

16 HESABIN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova'daki IŞİD operasyonuna ilişkin yapılan paylaşımların incelenerek provokatif paylaşım yaptığı belirlenen kişilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Sosyal medya operasyonunun detaylarını paylaşan Ali Yerlikaya şunları söyledi:

"Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

Öte yandan İstanbul ve Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da 110, Ankara'da 17 gözaltı yapıldı.