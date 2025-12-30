Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Ergin, gece saatlerinde kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Ergin'in neden gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

GÖZALTI SEBEBİ O PAYLAŞIMLAR MI?

Fatih Ergin'in gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada Ergin'in bugün Yalova'da polis ve IŞİD teröristleri arasında saatlerce süren, 3 polisin şehit olduğu çatışmaya ilişkin yaptığı paylaşımlar sebebiyle olabileceği değerlendiriliyor.

Ergin'in bu konuda yaptığı bazı haberlere erişim engeli de getirilmişti.

Ergin'in söz konusu paylaşımlarından bazıları şöyle:

"Yıllardır Türkiye'deki IŞİD yapılanmasını anlatıyorum. Haberlerime, hesabıma erişim engeli geliyor! Sonuç: Yalova'da 3 polis şehit! Türkiye'de Mekteb-i Furkan, Yalova'da ise Ahlak ve Sünnet Dergisi adıyla yapılanan, taban oluşturan IŞİD için Türkiye çoktan güvenli bölge oldu!."

"Yalova'da IŞİD ile yaşanan çatışmada şehit olan polislerimizden Turgut Külünk, emekliliği gelmesine rağmen yüksek lisans yapan kızı için emekliliğini ertelemiş. Kaymakam olma hedefi bulunan kızını görev sahibi yaptıktan sonra emekli olacağını söylemiş. Işıklarda uyusun.."