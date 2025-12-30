Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı

Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı
Yayınlanma:
Son dakika... Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı. Ergin gözaltına alındığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Gazeteci Fatih Ergin, gece saatlerinde kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Ergin'in neden gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

fatih-ergin-paylasim.webp

GÖZALTI SEBEBİ O PAYLAŞIMLAR MI?

Fatih Ergin'in gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada Ergin'in bugün Yalova'da polis ve IŞİD teröristleri arasında saatlerce süren, 3 polisin şehit olduğu çatışmaya ilişkin yaptığı paylaşımlar sebebiyle olabileceği değerlendiriliyor.

Ergin'in bu konuda yaptığı bazı haberlere erişim engeli de getirilmişti.

Ergin'in söz konusu paylaşımlarından bazıları şöyle:

ekran-resmi-2026-12-30-06-24-06.png

"Yıllardır Türkiye'deki IŞİD yapılanmasını anlatıyorum. Haberlerime, hesabıma erişim engeli geliyor! Sonuç: Yalova'da 3 polis şehit! Türkiye'de Mekteb-i Furkan, Yalova'da ise Ahlak ve Sünnet Dergisi adıyla yapılanan, taban oluşturan IŞİD için Türkiye çoktan güvenli bölge oldu!."

ekran-resmi-2026-12-30-06-25-02.png

"Yalova'da IŞİD ile yaşanan çatışmada şehit olan polislerimizden Turgut Külünk, emekliliği gelmesine rağmen yüksek lisans yapan kızı için emekliliğini ertelemiş. Kaymakam olma hedefi bulunan kızını görev sahibi yaptıktan sonra emekli olacağını söylemiş. Işıklarda uyusun.."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Bursa'da tekel bayisine silahlı saldırı: 2 yaralı
Bursa'da tekel bayisine silahlı saldırı: 2 yaralı
Marmara'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Marmara'da bazı vapur seferleri iptal edildi