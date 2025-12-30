Son Dakika | IŞİD'in kirli ağı deşifre oldu! İstanbul'da dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 115 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmada, örgüt yanlısı yasa dışı mescitlerde “hocalık” adı altında liderlerik yapan M.Y. adlı kişinin tahakkümüne faaliyet yürütüldüğü, bu alanlarda fitre, zekât ve infak adı altında toplanan paraların örgüte ve Suriye’de esir kamplarındaki örgüt üyelerine aktarıldığı belirlendi. Aynı mescitlerde eğitim ve medrese faaliyetleri yürütüldüğü de tespit edildi.

Başsavcılık, “illegal mescit”te hoca, sorumlu ya da katılımcı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen ve haklarında iletişimin tespiti-kayda alınması ile teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulanan 32 şüpheli bulunduğunu bildirdi.

Yalova’da gerçekleşen saldırıyı yapan kişilerle bağlantılı olduğu, yılbaşı günü benzer saldırılara yönelebilecekleri yönünde bilgi bulunan 41 şüpheli; örgütle irtibatına dair delil tespit edilen 13 şüpheli; sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşım yaptığı belirlenen 14 şüpheli ile “yabancı terörist savaşçı” olduğu ve çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen 15 şüphelinin de soruşturmada yer aldığı kaydedildi.

30 Aralık 2025 saat 01.00 itibarıyla İstanbul ve iki farklı ilde toplam 114 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 110 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması da şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgğtleri kontrolündeki kamplarda -sözde- esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve 140'ıncı maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/katılan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen (32) şüpheli, Yalova ilimizde vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan (41) şüpheli, Terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan (13) şüpheli, Sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan (14) şüpheli, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54'üncü maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 saylı KHK'nın 36'ncı maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun'un 31'inci maddesiyle kanunlaşan "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen (15) şüpheli olmak üzere; Toplam (115) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimiz ve (2) farklı ilde (114) adres için 30/12/2025 saat:01.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda (110) şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanılması çalışmalarına devam edilmektedir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. edecektir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"