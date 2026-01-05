İskenderun'da Noel ve Vaftiz ayini düzenlendi

Yayınlanma:
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Ermeni Ortodoks Kilisesi’ne mensup yurttaşlar, Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nde Noel ve Vaftiz Bayramı’nı geleneksel ayinle kutladı.

Ermeni Ortodoks Kilisesi’nde her yıl 6 Ocak’ta kutlanan İsa Mesih’in Doğuşu ve Vaftiz Bayramı, Hatay’ın İskenderun ilçesinde de cemaatin katılımıyla karşılandı. Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen ayin, akşam saatlerinde başladı.

Ayini, Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Ruhani Lideri Peder Avedis Tabaşyan yönetti. Dini törende dualar okunurken, Hazreti İsa’nın doğuşu ve vaftiz edilmesini simgeleyen ritüeller yerine getirildi. Ayin boyunca kilisede manevi bir atmosfer hâkim oldu.

iskenderunda-noel-ve-vaftiz-bayrami-ayi-1099714-326455.jpg

“SEVGİ VE BARIŞ DUYGULARIYLA KUTLUYORUZ”

Noel ve Vaftiz Bayramı dolayısıyla konuşan Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tabaş, Ermeni Ortodoks kiliselerinin Noel Yortusu ve Vaftiz Bayramı’nı 5 ve 6 Ocak tarihlerinde kutladığını belirtti.

Tabaş, “Ermeni Ortodoks kiliseleri olarak Noel Yortusu ve Vaftiz Bayramı’nı 5 ve 6 Ocak tarihlerinde kutluyoruz. Bugün, bizim için en büyük ve en anlamlı bayramlardan birini yaşıyoruz. İsa Mesih’in doğuşunu ve vaftizini anmak, bizlere mutluluk, huzur ve manevi bir güç veriyor. Bu bayramı, sevgi ve barış duyguları içinde kutluyoruz” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

