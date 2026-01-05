Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor

Yayınlanma:
Sarıyer'de kısa bir dönem geçirdikten sonra boşa çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, Azeri milyonerin sahibi olduğu 1. Lig takımı Serik Spor ile görüşme yaptı. Taraflar anlaşmaya yakın!

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de boy gösteren Serik Belediyespor, Ekim 2025'te teknik direktör Sergey Yuran ile yollarını ayırmıştı.
Yuran döneminin son bulması sonrası yoluna yardımcı antrenör Sinan Paşalı ile devam eden Serik Spor'da flaş bir gelişme yaşandı.

SERİKSPOR'DAN YILMAZ VURAL BOMBASI

Bir süredir teknik direktör arayışında olan yeşil-beyazlılar, teknik direktör Yılmaz Vural ile masaya oturdu.
Sezon başında Sarıyer'in başına geçen ancak İstanbul ekibinde sadece 4 maça çıkan tecrübeli teknik direktör, kısa süren bu macera sonrası boşa çıkmıştı.
Ajansspor'un haberine göre; 73 yaşındaki teknik adam, Serik Spor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

whatsapp-image-2026-01-05-at-20-31-04.jpeg
İş adamı Azeri milyoner Tufan Sadiqov

AZERİ MİLYONER KULÜBÜN YÜZDE 50'SİNİ ALMIŞTI

Serikspor’un yüzde 50’sini 4 Milyon Euro karşılığında milyoner işadamı satın almıştı.
Rusya’nın Khimki takımının sahibi Azeri Tufan Sadiqov Serik Spor A.Ş’nin yönetim kurulu başkanlığına atanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

