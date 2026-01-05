Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de boy gösteren Serik Belediyespor, Ekim 2025'te teknik direktör Sergey Yuran ile yollarını ayırmıştı.

Yuran döneminin son bulması sonrası yoluna yardımcı antrenör Sinan Paşalı ile devam eden Serik Spor'da flaş bir gelişme yaşandı.

Burak Yılmaz: Transfer kolay değil

SERİKSPOR'DAN YILMAZ VURAL BOMBASI

Bir süredir teknik direktör arayışında olan yeşil-beyazlılar, teknik direktör Yılmaz Vural ile masaya oturdu.

Sezon başında Sarıyer'in başına geçen ancak İstanbul ekibinde sadece 4 maça çıkan tecrübeli teknik direktör, kısa süren bu macera sonrası boşa çıkmıştı.

Ajansspor'un haberine göre; 73 yaşındaki teknik adam, Serik Spor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

İş adamı Azeri milyoner Tufan Sadiqov

AZERİ MİLYONER KULÜBÜN YÜZDE 50'SİNİ ALMIŞTI

Serikspor’un yüzde 50’sini 4 Milyon Euro karşılığında milyoner işadamı satın almıştı.

Rusya’nın Khimki takımının sahibi Azeri Tufan Sadiqov Serik Spor A.Ş’nin yönetim kurulu başkanlığına atanmıştı.