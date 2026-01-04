Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı

Ünlü yorumcu Ertem Şener, 1. Lig'in lideri Amedspor'un Süper Lig'e çıkacağını açıkladı ve ''Bu saatten sonra Amedspor'u hiçbir şeyin durduramayacağını düşünüyorum. Amedspor 1. Lig'de gerçekten rakipsiz'' diyerek Amedspor'u kutladı.

1. Lig ekibi Amedspor, oynadığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 39 puanla zirvede yer alıyor.

ERTEM ŞENER: SÜPER LİG'E HOŞGELDİNİZ

Ünlü yorumcu Ertem Şener, Amedspor'un Süper Lig'e yükseleceğini açıkladı.
Amedspor'u kutlayan Ertem Şener yaptığı açıklamada, ''Süper Lig'e hoşgeldiniz diyorum.
Ben bu saatten sonra Amedspor'u hiçbir şeyin durduramayacağını düşünüyorum. Amedspor 1. Lig'de gerçekten rakipsiz. Çok başarılı, iyi yönetiliyor. İyi bir takımı var. Teknik direktör Sinan hocayı çok severim. Takım çok iyi, çok etkili. Helal olsun, ayakta alkışlıyorum.


Kaleci Erce'sinden Diagne'sine kadar. Taraftarından malzemecisine kadar. Amedspor koca bir alkışı hak etmiştir. Süper Lig'i de mutlaka hak ediyor. Basamak basamak çıktı. Helal olsun hepinize selam olsun. Amedspor'un bir maçını da izlemeye geleceğim. İnşallah anlatırım da'' ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARINI ANTALYA'DA SÜRDÜRÜYOR

Amedspor, ligin ikinci yarısı için çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.
Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen kampta futbolcular, dün ilk antrenmanına çıktı.
Diyarbakır ekibi, bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

