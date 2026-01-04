Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda

Piyasalar yarın sabahki kritik enflasyon verisine ve yeni haftaya hazırlanırken, altın cephesinden korkutan bir tahmin geldi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 8.000 TL yolculuğunun başladığını duyurdu. Mevcut 6.300 TL seviyelerinden 1.700 liralık bir "şok artış" bekleyen Memiş, "Büyük bir savaş çıkarsa beş haneli rakamlar (10.000 TL+) sürpriz olmaz" uyarısında bulundu.

Venezuela krizi ateşi harladı: Altın haftanın ilk gününü bekliyor!

2025 yılını gram altında %110, ons altında ise %74 gibi devasa getirilerle kapatan altın, 2026 yılına da "yangınla" giriyor. İslam Memiş’in yaptığı son analiz, Türk Lirası’nın altın karşısındaki erimesinin 2026’nın ilk yarısında da hız kesmeyeceğini gösteriyor.

ALTINDA 2026 HEDEFLERİ: 8.000 TL BİR DURAK MI?

İslam Memiş, orta ve uzun vadeli görünümün "pozitif" olduğunu belirterek Haziran ayına kadar zirvelerin test edileceğini öngörüyor. İşte Memiş'in işaret ettiği o kritik rakamlar:

Enstrüman Mevcut Seviye (Tahmini) 2026 İlk Yarı Hedefi Beklenen Değişim Ons Altın 4.353 $ 4.800 – 4.880$ + 500 $ Gram Altın ~6.300 TL 8.000 TL + 1.700 TL

Kritik Uyarı:

"Eğer öngörülemeyen gelişmeler ve büyük bir savaş senaryosu yaşanırsa, gram altında beş haneli rakamları (10.000 TL ve üzeri) görmek şaşırtıcı olmayacaktır."

BU YÜKSELİŞİN ARKASINDA NE VAR?

Altın fiyatlarını 8 bin liraya taşıyacak olan sadece yerel enflasyon değil, dünyadaki "savaş tamtamları":

Jeopolitik Kaos: ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı (Maduro’nun esir alınması) ve İran-ABD gerilimi küresel belirsizliği zirveye taşıdı. Altın, bu "korku ikliminden" besleniyor.

Fed’in Faiz İndirimi: Ocak ayında Fed’den beklenen 25 baz puanlık faiz indirimi, altına giden yolu daha da düzlüyor.

Merkez Bankalarının İştahı: Enflasyonla mücadele eden dünya merkez bankaları, kağıt paraya güvenmedikleri için fiziksel altın alımlarını artırıyor.

HALKIN ALTINLA İMTİHANI

Düğünler İmkansızlaşıyor: Gram altının 8.000 TL olduğu bir düzende, tek bir "çeyrek altın" 13-14 bin lira bandına çıkacağını anlamına geliyor. Bu, asgari ücretlinin yarım maaşını bir kenara bırakması demek.

Yatırım Değil, Korunma: Memiş’in belirttiği %110’luk getiri aslında bir "kazanç" değil; TL’deki değer kaybına karşı bir "kalkan" oluyor. Yani altını olmayan vatandaşın alım gücü, altın fiyatı kadar erimiş durumda.

Hasat Zamanı Değil, Bekleme Zamanı: Memiş, "Bu piyasada kısa vadeli hasat yapmak çok riskli" diyerek uyarıyor. Halkın elindeki üç kuruşu da günlük işlemlerle kaybetme riski yüksek.