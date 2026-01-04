Venezuela krizi ateşi harladı: Altın haftanın ilk gününü bekliyor!

Yeni yılın ilk işlem gününde değerli metaller piyasası, birikim sahiplerinin endişeli takibiyle başladı. 1 Ocak 2026 itibarıyla gerilemeye başlayan altın fiyatları şimdilik zirveden uzakta seyrediyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını yeni yılın ilk günlerinde büyük bir yükseliş kaydetse de henüz bir rekor yok.

Ancak alım-satım yapacaklar merakla ilk işlem gününü bekliyor. ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ile gerilen uluslararası arena piyasayı alt-üst edebilir. Küresel piyasaların yaşanan saldırıya vereceği tepki merak ediliyor.

Kriz anlarında "güvenli liman" konumuyla şahlanan altının haftanın ilk gününde yeni rekorlara koşup koşmayacağı merak konusu.

6 BİN LİRANIN ALTINA GERİLEDİ

Serbest piyasa ve Kapalıçarşı verileri incelendiğinde, gram altının 5 bin 991 TL seviyesinde seyrediyor. Yeni yılın ilk çeyreğine ilişkin yükseliş beklentilerinin fiyatlara yansımasıyla birlikte, milyonlarca kişi "Altın fiyatları düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Ancak mevcut veriler, yerel paradaki değer kaybı ve küresel ons fiyatındaki hareketliliğin etkisiyle fiyatların zirve noktalarda tutunmayı sürdürüyor.

4 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Yılın ilk gününde piyasalarda işlem gören altın türlerine ilişkin rakamlar şu şekilde yansıyor:

Gram altın % 0,43

ALIŞ 5.991,09

SATIŞ 5.991,88

22 Ayar Bilezik % 1,60

5.736,54

5.779,26

Altın (ONS) % 0,27

4.330,78

4.331,34

Altın ($/kg) % 0,27

138.554,00

138.573,00

Cumhuriyet Altını % 2,57

40.885,00

41.283,00

Yarım Altın % 2,56

20.506,00

20.736,00

Çeyrek Altın % 2,50

10.253,00

10.365,00

Gremse Altın % 1,70

100.982,77

103.310,57

Tam Altın % 1,70

40.393,11

41.197,85

GÖZLER ALTIN FİYATLARINDA

Altın fiyatlarındaki rekorlar, özellikle tasarruf yapmaya çalışan ücretli çalışanlar için büyük bir engel teşkil ediyor.

Geçmiş yıllarda "yastık altı" birikimi ile geleceğini garanti altına almaya çalışan halk, gram fiyatının 6 bin liraya ulaşmasıyla birlikte alım miktarını en düşük seviyelere indirdi. Piyasa analistleri, yılın ilk yarısında volatilite oranının yüksek seyredeceğine dikkat çekerken, fiyatlardaki bu tırmanışın iç piyasadaki satın alma gücünü baskılamaya devam edeceği öngörülüyor.