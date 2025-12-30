Altın alacaklar dikkat! Gram 6 bin liraya geriledi

Yılın son günlerinde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, ani bir kar satışı dalgasıyla çakıldı.

Altın piyasalarında 2025 yılının son virajında beklenmedik bir hareketlilik yaşanıyor. Aylardır süren yükseliş trendi, küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler ve yıl sonu kâr realizasyonları ile yerini sert bir düşüşe bıraktı.

Özellikle tüketiciler ve yastık altında birikimi olanlar için "en güvenli liman" olarak görülen altın, bir günde son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ONS ALTINDA 200 DOLARLIK DEV KAYIP

Uluslararası piyasalarda altının onsu, 4 bin 550 dolar seviyelerinden 4 bin 370 dolar bandına kadar çekildi. Bu durum iç piyasada gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi.

Güne 6 bin lira seviyesinin üzerinde başlayan gram altın, gün ortasına doğru 6 bin 44 TL seviyelerine tutunmaya çalıştı. Veriler, altın fiyatlarında sadece bir gün içinde yaşanan bu kaybın, son ayların en büyük dalgalanmalarından biri olduğunu kanıtlıyor.

KÜÇÜK YATIRIMCI PANİKTE, ANALİSTLER UYARIYOR

Piyasadaki bu ani değişimi değerlendiren uzmanlar, düşüşün temelinde Trump-Zelenski görüşmesinin yarattığı olumlu hava ve yatırımcıların kar satışlarının yattığını belirtiyor.

Ancak bu durum, enflasyona karşı parasını korumak için altına sığınan milyonlarca ücretli çalışan ve emekli için büyük bir kaygı kaynağı haline geldi.

Piyasa analistleri, "Altın fiyatlarındaki bu volatilite, kısa vadeli düşünen tasarruf sahipleri için riskli bir tablo oluşturuyor" uyarısında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI

Fiyatları bir anda çakılan altında 2025'in son iki gününde fiyatlama şu şekilde oldu:

Gram altın % 0,86

ALIŞ(TL) 6.034,41

SATIŞ(TL) 6.035,18

Çeyrek Altın % 0,73

ALIŞ(TL) 9.805,00

SATIŞ(TL) 10.055,00

Altın (ONS) % 0,77

ALIŞ($) 4.367,93

SATIŞ($) 4.368,49