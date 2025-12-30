Altın alacaklar dikkat! Gram 6 bin liraya geriledi

Altın alacaklar dikkat! Gram 6 bin liraya geriledi
Yayınlanma:
Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken bir anda iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş alım fırsatı mı diye merak ediliyor. İşte detaylar...

Yılın son günlerinde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, ani bir kar satışı dalgasıyla çakıldı.

Altın piyasalarında 2025 yılının son virajında beklenmedik bir hareketlilik yaşanıyor. Aylardır süren yükseliş trendi, küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler ve yıl sonu kâr realizasyonları ile yerini sert bir düşüşe bıraktı.

İslam Memiş gram altının 8 bin lira olacağı tarihi açıkladıİslam Memiş gram altının 8 bin lira olacağı tarihi açıkladı

Özellikle tüketiciler ve yastık altında birikimi olanlar için "en güvenli liman" olarak görülen altın, bir günde son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ONS ALTINDA 200 DOLARLIK DEV KAYIP

2022/01/03/altin.jpg

Uluslararası piyasalarda altının onsu, 4 bin 550 dolar seviyelerinden 4 bin 370 dolar bandına kadar çekildi. Bu durum iç piyasada gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi.

İsviçreli dev altın tahminini değiştirdiİsviçreli dev altın tahminini değiştirdi

Güne 6 bin lira seviyesinin üzerinde başlayan gram altın, gün ortasına doğru 6 bin 44 TL seviyelerine tutunmaya çalıştı. Veriler, altın fiyatlarında sadece bir gün içinde yaşanan bu kaybın, son ayların en büyük dalgalanmalarından biri olduğunu kanıtlıyor.

KÜÇÜK YATIRIMCI PANİKTE, ANALİSTLER UYARIYOR

Piyasadaki bu ani değişimi değerlendiren uzmanlar, düşüşün temelinde Trump-Zelenski görüşmesinin yarattığı olumlu hava ve yatırımcıların kar satışlarının yattığını belirtiyor.

Ancak bu durum, enflasyona karşı parasını korumak için altına sığınan milyonlarca ücretli çalışan ve emekli için büyük bir kaygı kaynağı haline geldi.

Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdiGram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi

Piyasa analistleri, "Altın fiyatlarındaki bu volatilite, kısa vadeli düşünen tasarruf sahipleri için riskli bir tablo oluşturuyor" uyarısında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI

2022/01/12/altin-fed.jpg

Fiyatları bir anda çakılan altında 2025'in son iki gününde fiyatlama şu şekilde oldu:

Gram altın % 0,86

ALIŞ(TL) 6.034,41

SATIŞ(TL) 6.035,18

Çeyrek Altın % 0,73

ALIŞ(TL) 9.805,00

SATIŞ(TL) 10.055,00

Altın (ONS) % 0,77

ALIŞ($) 4.367,93

SATIŞ($) 4.368,49

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Ekonomi
Gümüş öyle bir düştü ki... Herkes şokta!
Gümüş öyle bir düştü ki... Herkes şokta!
Euro ve dolarda yıl sonu atağı
Euro ve dolarda yıl sonu atağı