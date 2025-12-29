Altın fiyatları küresel belirsizlik ortamında, "güvenli liman" talebiyle yükselişini sürdürürken, alım satım yapacaklar fiyatların ne yöne evrileceğini merak ediyor.

Gram altın 6 bin liranın üzerinde seyrederken, gözler yeni rekorlarda. Peki altın 2026'da nasıl bir rota izleyecek.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e göre 2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altın, 2026 yılında da durmayacak. Ons altında 4 bin 500 dolar, gram altında ise 6 bin 244 liralık rekorların ardından çıtayı daha da yukarı taşıyan Memiş; jeopolitik riskler ve FED’in faiz kararlarıyla birlikte gram altının 8 bin lira seviyesini radarına aldığını duyurdu.

Altın piyasalarındaki yükseliş trendini değerlendiren İslam Memiş, piyasadaki mevcut ivmenin arkasındaki küresel nedenleri ve 2026 yılı beklentilerini tek tek sıraladı.

İSLAM MEMİŞ: "2025'TE GRAM ALTIN %110 KAZANDIRDI"

Memiş, 2025 yılının genel bir tablosunu çizerek, altının diğer yatırım araçlarını geride bıraktığını ifade etti. Memiş’in paylaştığı verilere göre:

Gram Altın: Yıl genelinde %110 oranında getiri sağlayarak yatırımcısını enflasyona karşı korudu.

Ons Altın: Yaklaşık %69 oranında artış gösterdi.

Temel Neden: Memiş, gram altındaki bu devasa yükselişin ana kaynağının iç piyasadaki dolar kuru değil, uluslararası ons altın fiyatlarındaki rekorlar olduğunu vurguladı.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN 4 KRİTİK FAKTÖR

İslam Memiş, ons altının 4 bin 500 doları test ederek 46 yılın zirvesine çıkmasının nedenlerini şu başlıklarla açıkladı:

FED’in Faiz Hamleleri: ABD Merkez Bankası’nın yılın son çeyreğinde üç kez faiz indirmesi ve bu indirimlerin 2026 Ocak ayında da süreceği beklentisi.

Merkez Bankası Alımları: Dünyadaki merkez bankalarının rezervlerini altınla güçlendirmeye devam etmesi.

Jeopolitik Belirsizlikler: ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası hamleleri ve küresel çatışma riskleri.

Fiziki Talep: Noel tatili öncesinde büyük yatırımcıların kendilerini güvenceye almak için fiziki altına yönelmesi.

2026 PROJEKSİYONU: GRAM ALTINDA 8.000 TL BEKLENTİSİ

Yatırımcılar için en kritik uyarıyı 2026 yılının ilk yarısına dair yapan İslam Memiş, yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade etti. Memiş, önümüzdeki dönem için şu seviyelere dikkat çekti:

Ons Altın Hedefi: 4.800 – 4.880 dolar aralığı.

Gram Altın Hedefi: İlk yarıda 8.000 TL seviyesi.

Memiş, yatırımcıların bu hedeflere giderken piyasadaki bant aralıklarını çok dikkatli takip etmesi gerektiği konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

