Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi

Altın fiyatları 2025 yılında tüm tahminleri altüst ederek rekor kırarken, 2026 için de yükselişin süreceği tahmin ediliyor. Gram altının 10 bin lira sınırına dayanabileceği tahmini ise gözleri altına çeviredi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ekonomim.com’a yaptığı değerlendirmede metallerin 2025 yılındaki sürpriz yükselişini ve 2026 yılı yol haritasını değerlendirdi. Yıldırımtürk, ons altının küresel jeopolitik gerilimler ve kur savaşları etkisiyle yeni rekorlara gebe olduğunu ifade etti.

ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR TAKVİMİ

Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altının 2025 yılı başından bu yana yüzde 72 değer kazandığını hatırlatarak, yükselişin ana nedeninin dolara alternatif arayışı olduğunu belirtti. Uzman isme göre; 2026 yılının ilk yarısında 4.650-4.850 dolar bandı, Eylül ayında ise 5.000 dolar seviyesinin görülmesi kuvvetli bir ihtimal olarak tespit edildi. Rusya varlıklarına el konulması ve küresel ambargoların altın talebini canlı tutmaya devam edeceği bildirildi.

İÇERİDE GRAM ALTIN 10 BİN LİRAYA KOŞUYOR

Yurt içindeki fiyatlamalarda hem ons altın hem de döviz kurunun çarpan etkisi yaratacağını kaydeden Yıldırımtürk, dolar/TL kurunda 46-47 lira seviyelerinin beklendiğini ifade etti. Bu tabloya göre gram altının 2026 yılı ilk yarısında 7 bin liraya, yılın ikinci yarısında ise 9 bin hatta 10 bin liraya kadar çıkabileceği öngörüldü. Yıldırımtürk, KKM'den çıkanların ve enflasyona karşı korunmak isteyenlerin tek adresinin altın olmaya devam ettiğini dile getirdi.

GÜMÜŞTE 'BALON' VE FİZİKİ ZARAR TEHLİKESİ

2025 yılında yüzde 170 değer kazanan gümüş konusunda yatırımcıları uyaran Yıldırımtürk, gümüşte ciddi risklerin bulunduğunu tespit etti. Uzmana göre gümüş yatırımında şu noktalar risk teşkil ediyor:

Fiziki İşlem Dezavantajı: Gümüşün fiziki alım-satımında yüzde 10’luk bir kâr marjı dezavantajı bulunuyor.

Anlık Kayıp Riski: 100 bin liraya alınan fiziki gümüş, bozdurulmak istendiğinde anında 90 bin liraya düşüyor.

Lojistik Zorluk: Bir kilo altında komisyon 50 bin lira iken, gümüşte bu rakamın 700 bin lirayı bulduğu ve Anadolu'nun birçok şehrinde gümüşü bozacak kuyumcu dahi bulunmadığı belirtildi.

İkame Riski: Sanayicilerin yüksek gümüş fiyatları karşısında alternatif madde arayışına girmesi durumunda fiyatlarda sert çekilmeler yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

ALTIN SERTİFİKASI VE YASTIK ALTI BİRİKİMLER

Borsa İstanbul'daki altın sertifikası (ALTINS1) fiyatının piyasanın yüzde 60 üzerinde seyrettiğini bildiren Yıldırımtürk, borsa yükseldiğinde bu sertifikaların değer kaybedebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, yastık altındaki yaklaşık 3 bin 100 ton altının sisteme girmesi için enflasyonun düşmesi ve güven ortamının oluşması gerektiğini belirten uzman; bankaların faiz yerine "altın bonus" gibi teşvikler vermesi gerektiğini ifade etti.

