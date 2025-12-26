Borsa düşüyor, altın şişmeye devam ediyor: İşte haftanın kazananları

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,42 değer kaybetti. BIST 100 endeksi hafta içinde 11.228,55 ile 11.426,65 puan aralığında hareket ettikten sonra, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,42 düşüşle 11.294,37 puandan haftayı tamamladı.

GRAM ALTIN YILIN SON HAFTASINI 6 BİN 245 LİRAYA KAPATTI

Altın fiyatları ise haftanın en dikkat çeken yatırım aracı oldu. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,82 artarak 6 bin 245 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 4,79 değer kazanarak 42 bin 92 liraya çıktı. Geçen hafta 9 bin 979 lira olan çeyrek altın ise yüzde 4,82 artışla 10 bin 460 liradan satıldı.

Döviz kurlarında da yükseliş görüldü. ABD doları haftayı yüzde 0,17 artışla 42,8810 liradan, avro ise yüzde 0,87 yükselişle 50,6700 liradan kapattı.

Fon piyasasında ise pozitif seyir izlendi. Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,58, emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategoriler arasında en fazla kazandıran yatırım fonları ise yüzde 4,58 getiriyle “kıymetli maden” fonları oldu.