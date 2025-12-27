Altını olan bayram etti! Bu rekor akıllara durgunluk verdi

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) uzun süreli faiz indirimlerine gideceğine dair güçlenen sinyaller, altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü itibarıyla piyasalarda hafta kapanışının etkisi sürerken, altın fiyatlarındaki yıllık yükselişin boyutu dikkat çekti.

ALTIN PİYASASINDA REKORLAR SERİSİ

Cuma günü hafta kapanışında kendi rekorunu tazeleyen altın fiyatları, küresel belirsizliklerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Piyasa verilerine göre, altın fiyatları 2025 yılının başından bu yana değerini yüzde 100 artırarak ikiye katladı.

Halkın geleneksel tasarruf aracı olan altında yaşanan bu dikey yükseliş, yatırımcılar için bir kazanç gibi görünse de, yeni birikim yapmak isteyen geniş kitleler için bariyer oluşturdu.

KÜRESEL GELİŞMELER VE FED ETKİSİ

Altın fiyatlarındaki tırmanışın temelinde, uluslararası piyasalardaki "güvenli liman" arayışının güçlenmesi yatıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsüne girmesi, doların küresel gücünü sınırlarken altın talebini artırdı. Piyasaların gözdesi haline gelen kıymetli maden, üst üste kırdığı rekorlarla 2025 yılının en çok konuşulan yatırım aracı oldu.

Gram Altın: Yıl başındaki seviyesine oranla yüzde 100 artış göstererek rekor seviyede seyrediyor.

Çeyrek Altın: Milyonlarca tüketicinin en çok tercih ettiği takı ve birikim aracı, ulaştığı yeni fiyatıyla erişilmesi zor bir noktaya geldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (27 ARALIK 2025)

Gram altın % 1,29

ALIŞ(TL) 6.249,70

SATIŞ(TL) 6.250,52

Çeyrek Altın % 1,15

ALIŞ(TL) 10.114,00

SATIŞ(TL) 10.354,00

Altın (ONS) % 1,16

ALIŞ($) 4.530,88

SATIŞ($) 4.531,47

Hafta sonu itibarıyla serbest piyasada takip edilen güncel fiyatlar şu şekilde saptandı:

TASARRUF YAPMAK LÜKS HALE GELDİ

Altın fiyatlarındaki bu durdurulamaz artış, özellikle dar ve orta gelirli milyonların tasarruf alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Geçmiş yıllarda küçük tasarruflarla alınabilen çeyrek ve yarım altınlar, bugün bir asgari ücretlinin veya emeklinin bütçesini zorlayan kalemler arasına girdi.

Piyasadaki "rekor" haberleri, halkın cebindeki paranın altın karşısında nasıl eridiğini bir kez daha kanıtladı.