Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi

Türkiye’de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle geçim savaşı veren milyonlar, birikimlerini korumak için sığındıkları "güvenli liman" altından da kopma noktasına geldi. 2025 yılının son günlerinde gram altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken, 2026 yılına dair beklentiler de şekillenmeye başladı.

Kuyumcu vitrinlerindeki etiketler her gün değişirken, gram altında 6 bin 235 TL, ons altında ise 4 bin 525 dolarla tarihi zirveler görüldü. 25 Aralık 2025 sabahı itibarıyla gram altın 6 bin 170 TL, ons altın ise 4 bin 479 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN 2026 SENARYOSU

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı CNN Türk yayında piyasadaki fiyat hareketlerini değerlendirerek çarpıcı öngörülerde bulundu. Mevcut fiyatların "yavaş yavaş vedalaşılması gereken" seviyeler olduğunu ima eden Memiş, 2026 yılının ilk yarısı için çok daha yüksek rakamları işaret etti.

Memiş, "2026 yılına ilişkin yine öngörümüz geçerliliğini korumakta. Yine 2026 yılına ilişkin 4800 - 4880 dolar, gram altın tarafında yine 8000 lira seviyesi, devamında öngörülemeyen gelişmeler olursa bir savaş riski olursa bu sefer 5 haneli rakamlar yine sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

BİRİKİM YAPMAK ARTIK HAYAL: 10 BİN LİRA SINIRI KAPIDA

Uzmanların 8 bin lira ve üzerindeki tahminleri, asgari ücretli ve emekli için altının artık tamamen "erişilemez" bir yatırım aracı haline geldiğini kanıtlıyor. Maaşıyla ay sonunu getiremeyen, kirasını ve faturalarını ödemekte zorlanan milyonlarca dar gelirli için çeyrek altın almak lüks oldu.

Memiş, yükseliş trendinin süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Ancak 2026 yılının ilk yarısında paylaştığım bu öngörü yine yılın ikinci yarısıyla alakalı değil. Yılın ilk yarısına kadar bu seviyeleri tekrar bekliyor olacağım. Bugünkü ekonomik koşullar bu gelişmeler yine yükselişleri destekliyor."

MANİPÜLASYON VE KÖPÜK UYARISI

Daha önce piyasadaki sert yükselişlere karşı "köpük" uyarısı yaptığını hatırlatan Memiş, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini ancak ekonomik koşulların yükselişi desteklediğini belirtti. Memiş’in analizine göre, savaş risklerinin artması durumunda gram altında 10 bin liralık (5 haneli) rakamların telaffuz edilmesi kaçınılmaz hale gelecek.

