Usta ekonomist yatırım için öyle bir adres verdi ki... Daha önce hiç duyulmamıştı

Usta ekonomist yatırım için öyle bir adres verdi ki... Daha önce hiç duyulmamıştı
Yayınlanma:
Piyasalardaki dalgalı seyir yatırımcıyı belirsizlikle başbaşa bırakırken, usta Ekonomist Mahfi Eğilmez'den basit ama çok önemli bir öneri geldi.

Piyasalar dalgalı seyrederken, altın ve gümüşte rekor serileri ağızları açık bırakıyor. Aynı zamanda bu dalgalı seyir öngörülmezliği de beraberinde getiriyor. Belirsizlik ortamının güvenli limanı altın ise son zamanlarda konumunu sorgulatır olmuştu. Yaygın olmasa da altının da risk unsuru olabileceği yorumları yapılmıştı.

ANADOLU KADINI ÖRNEĞİ

2025/04/20/altin-gunu-yapanlara-uyari.webp

Diğer yandan altında, zirvenin tahmin edilemezliği yatırımcı açısından da kafa karıştırıyor.

Altın tarihi rekor kırdı, gümüş onu izlediAltın tarihi rekor kırdı, gümüş onu izledi

Usta Ekonomist Mahfi Eğilmez ise yatırım için "altın öğüdü" verdi. Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez, yatırım için altını gösterirken bunun önerisini "Anadolu kadını" bilgeliği ile güçlendirdi.

Gümüş alanlar, alacaklar... Dikkat! Uzman uyardı: Balon öyle bir şişti ki en küçük iğneyle patlarGümüş alanlar, alacaklar... Dikkat! Uzman uyardı: Balon öyle bir şişti ki en küçük iğneyle patlar

Eğilmez X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Altın fiyatı 6.070 TL/Gram, gümüş fiyatı 95 TL/Gram. Yatırım yaparken uzman tavsiyesi almak yararlıdır ama eline geçen her kuruşu, bir çeşit güvence parası olarak, altına yatıran Anadolu kadınının ne yaptığını izlemeyi de ihmal etmemek gerekir."

'KAR SATIŞI' UYARISI

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Öte yandan StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, altına ilişkin CNBC-e'ye yaptığı değerlendirmede yatırımcıları uyardı. Aralık aylarının genelde pozitif geçtiğini belirten Simpson, "Sezonsallık lehimize ancak altın bu ay zaten yüzde 4 yükseldi. Yıl sonuna yaklaşırken hacimler düşer ve kar satışları gelebilir" dedi.

Gümüş fiyatları neden yükseliyor?Gümüş fiyatları neden yükseliyor?

Simpson ayrıca, ABD istihdam piyasasındaki yavaşlamanın 2026 için de faiz indirimlerini masada tuttuğunu belirtti

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ekonomi
Nissan, Tokyo Otomobil Fuarı'na yenilik getiriyor
Nissan, Tokyo Otomobil Fuarı'na yenilik getiriyor
Yapay zeka balonu patlayacak mı:
Yapay zeka balonu patlayacak mı:
6 yeni AVM kapılarını açacak! Tarih verildi
6 yeni AVM kapılarını açacak! Tarih verildi