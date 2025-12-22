Usta ekonomist yatırım için öyle bir adres verdi ki... Daha önce hiç duyulmamıştı
Piyasalar dalgalı seyrederken, altın ve gümüşte rekor serileri ağızları açık bırakıyor. Aynı zamanda bu dalgalı seyir öngörülmezliği de beraberinde getiriyor. Belirsizlik ortamının güvenli limanı altın ise son zamanlarda konumunu sorgulatır olmuştu. Yaygın olmasa da altının da risk unsuru olabileceği yorumları yapılmıştı.
ANADOLU KADINI ÖRNEĞİ
Diğer yandan altında, zirvenin tahmin edilemezliği yatırımcı açısından da kafa karıştırıyor.
Altın tarihi rekor kırdı, gümüş onu izledi
Usta Ekonomist Mahfi Eğilmez ise yatırım için "altın öğüdü" verdi. Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez, yatırım için altını gösterirken bunun önerisini "Anadolu kadını" bilgeliği ile güçlendirdi.
Gümüş alanlar, alacaklar... Dikkat! Uzman uyardı: Balon öyle bir şişti ki en küçük iğneyle patlar
Eğilmez X hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Altın fiyatı 6.070 TL/Gram, gümüş fiyatı 95 TL/Gram. Yatırım yaparken uzman tavsiyesi almak yararlıdır ama eline geçen her kuruşu, bir çeşit güvence parası olarak, altına yatıran Anadolu kadınının ne yaptığını izlemeyi de ihmal etmemek gerekir."
'KAR SATIŞI' UYARISI
Öte yandan StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, altına ilişkin CNBC-e'ye yaptığı değerlendirmede yatırımcıları uyardı. Aralık aylarının genelde pozitif geçtiğini belirten Simpson, "Sezonsallık lehimize ancak altın bu ay zaten yüzde 4 yükseldi. Yıl sonuna yaklaşırken hacimler düşer ve kar satışları gelebilir" dedi.
Gümüş fiyatları neden yükseliyor?
Simpson ayrıca, ABD istihdam piyasasındaki yavaşlamanın 2026 için de faiz indirimlerini masada tuttuğunu belirtti