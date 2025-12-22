Gümüş fiyatları neden yükseliyor?

Yıllarca "altının gölgesinde" kalan gümüş, 2025'te makus talihini yendi. Yılbaşından bu yana yüzde 140'a yakın değer kazanan gümüş, yatırımcısına altından bile çok kazandırdı.

Ons başına 64 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıran gümüşün arkasında ise sadece "yatırım" değil; güneş panellerinden elektrikli araçlara, yapay zeka çiplerinden veri merkezlerine uzanan devasa bir sanayi talebi var.

Durum böyle olunca ekonomi dünyası gümüşün "altın çağını" konuşuyor. Yılın başında ons başına 30 dolar seviyelerinde gezinen gümüş, Aralık ayında 64,65 doları görerek tarihi bir zirveye ulaştı. New York Ticaret Borsası'nda (COMEX) yaşanan bu ralli, gümüşü finans piyasalarının en parlak yıldızı yaptı.

ALTINI BİLE SOLLADI: YÜZDE 110 ARTIŞ

Geleneksel "güvenli liman" altın bu yıl yüzde 60 artışla rekor kırarken, onun "yoksul kuzeni" olarak bilinen gümüş yüzde 110'luk artışla iki kattan fazla değerlendi.

Bu yükselişi tetikleyen makro ekonomik sebeplerin başında ABD dolarındaki değer kaybı ve Fed'in faiz indirimi beklentileri gelse de, asıl fırtına sanayi tarafında kopuyor.

GÜMÜŞ ARTIK SADECE TAKI DEĞİL, TEKNOLOJİNİN YAKITI

Gümüş talebi artık sadece yastık altı yatırımıyla sınırlı değil. Modern teknoloji, bu metale muhtaç durumda.

Yapay Zeka ve Veri Merkezleri: Yapay zeka çiplerinde hız ve güvenilirlik için gümüş şart. Ayrıca metalin yüksek termal iletkenliği, ısınan veri merkezlerini soğutmak için kritik rol oynuyor.

Yeşil Enerji: Güneş panelleri elektriği iletmek için gümüşe ihtiyaç duyuyor.

Elektrikli Araçlar (EV): Elektrikli arabalar, benzinli araçlara göre üçte iki oranında daha fazla gümüş tüketiyor. Bataryadan şarj istasyonuna kadar her yerde gümüş var.

MADENLER ALARM VERİYOR: ARZ KITLIĞI KAPIDA

DW Türkçe'nin haberine göre fiyatları patlatan diğer unsur ise "yokluk". Talep patlarken, üretim can çekişiyor. Küresel arzın yarısını karşılayan Latin Amerika'da madenler yaşlandı, rezervler eridi.

Meksika: Dünyanın en büyük üreticilerinden Meksika'da üretim çift haneli düştü. Dev "San Julian" madeninin 2027'de ömrünü tamamlaması bekleniyor.

Peru ve Şili: Düşük cevher kalitesi ve siyasi istikrarsızlık üretimi baltalıyor.

Londra merkezli GlobalData ve The Silver Institute verilerine göre, gümüş piyasası üst üste 5. yıldır "açık" veriyor. Bu yıl talebin arzı 95 milyon ons aşması bekleniyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Kısa vadede kâr satışları ve düzeltmeler olsa da, 2026 yılı için genel beklenti iyimserliğini koruyor. Oxford Economics, otomotivdeki gümüş talebinin 2031'e kadar her yıl artacağını öngörüyor.