Gümüş alanlar, alacaklar... Dikkat! Uzman uyardı: Balon öyle bir şişti ki en küçük iğneyle patlar

Piyasalar Noel rehavetindeyken altın ve gümüşte ibreler tersine döndü. Rekor üstüne rekor kıran değerli madenler için "aman dikkat" uyarısı geldi.

Altın tarihi rekor kırdı, gümüş onu izledi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, haftaya fırtına gibi başlayan altın ve gümüşü mercek altına aldı. Ons altının 4400 doları, gümüşün ise ons bazında 69 doları (gramda 95 TL) test ettiğini hatırlatan Memiş, bu yükselişin arkasında somut bir ekonomik neden olmadığını savundu.

REKORLARIN ALTI BOŞ: "ÜFLEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Memiş, mevcut tablonun rasyonel olmadığını belirterek, "Bu tarafı adeta üflemeye devam ediyorlar, bu ciddi can yakabilir" ifadelerini kullandı. Yılın bitimine günler kala yaşanan bu ısrarlı ve agresif yükselişin "manipülasyon" koktuğunu vurgulayan Memiş, yatırımcıların sürü psikolojisiyle hareket etmemesi gerektiğini söyledi.

GÜMÜŞ ALACAKLAR DİKKAT: SÜRÜNDÜREBİLİR!

Özellikle ilk kez gümüş almayı düşünenlere "durun" diyen Memiş, bu madenin altın gibi olmadığını, tepeden giren yatırımcının aylarca terste kalıp bekleyebileceği uyarısında bulundu.

Morgan Stanley'den ters köşe yapan altın ve gümüş tahmini

Memiş, gümüşteki senaryoyu "içi boş ama hızla şişirilen bir balona" benzeterek şu korkutan tahmini yaptı: "Gümüşte 75-80 dolar seviyelerine hızlı bir çıkışın ardından 50-60 dolar bandına sert geri çekilmeler yaşanabilir. Gümüş altın gibi değildir, yatırımcıyı süründürebilir."

Memiş, 2026 yılı için uzun vadeli hedefi olan 120 TL ve 75 Dolar beklentisini korusa da, şu anki fiyatlamaların teknik olarak mantıksız olduğunun altını çizdi. En küçük bir kar satışının bile sert bir çöküşe neden olabileceği belirtildi.

PETROLDE CILIZ TEPKİ

Piyasaların diğer bir gündem maddesi olan petrolü de değerlendiren Memiş, ABD'nin Venezuela'nın petrol ihracatını engellemek için gemilere el koymasının piyasada sadece yüzde 1'lik bir tepki yarattığını söyledi. 58 doların kritik destek olduğunu belirten analist, genel görünümün negatif seyrettiğini ekledi.

BU HAFTAYI MUHASEBE HAFTASI YAPIN

Piyasaların sakin olduğu bu haftayı fırsata çevirmeyi öneren İslam Memiş, alım satım yapacaklara "hesap kitap yapın" tavsiyesinde bulundu. Eğitimden tatile, mutfaktan faturalara kadar tüm kredi kartı ekstrelerinin incelenmesini isteyen Memiş, "2026 yılı için net bir yol haritası oluşturun" dedi.

*Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.