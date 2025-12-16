Morgan Stanley'den ters köşe yapan altın ve gümüş tahmini

Morgan Stanley'den ters köşe yapan altın ve gümüş tahmini
Yayınlanma:
ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, gümüş ve altın tahminlerini açıkladı. Bu yılın parlayan yıldızı gümüş için tahmini dikkat çekti.

Küresel piyasaların dev oyuncusu Morgan Stanley, altın yatırımcısının nabzını yükselten bir rapor yayımladı. ABD'li yatırım bankası, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde ons altın fiyatının 4 bin 800 dolar seviyesine tırmanacağını öngördü.

FAİZ İNDİRİMİ VE ZAYIF DOLAR RÜZGARI

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Rapora göre, merkez bankaları ve borsa yatırım fonlarının (ETF) alım hızında bir miktar frenleme yapması bekleniyor. Bu durum fiyat artış hızını yavaşlatsa da yön yukarı kalmaya devam edecek. Özellikle beklenen faiz indirimleri ve Amerikan Doları'ndaki zayıflama beklentisi, altının yükseliş ivmesini koruyacak.

Gümüş alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın!Gümüş alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın!

Banka ayrıca, Çin pazarındaki güçlü perakende talebinin ve küresel büyüme endişelerinin altını besleyen diğer kritik faktörler olduğunu vurguladı.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA SOĞUK DUŞ

Altın şov yaparken gümüş tarafında işler o kadar parlak değil. Morgan Stanley, gümüşün performans olarak altının gölgesinde kalacağını belirtti. Özellikle 2026 yılında güneş enerjisi paneli kurulumlarında beklenen düşüşün, gümüş talebini olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Ekonomist Eryılmaz'dan çarpıcı analiz: Rekoru altından değil gümüşten bekliyorEkonomist Eryılmaz'dan çarpıcı analiz: Rekoru altından değil gümüşten bekliyor

PLATİN VE PALADYUMDA HEDEF NE?

2025/07/07/platin.jpg

Dev banka diğer kıymetli madenler için de rota çizdi. Yapısal dengesizlikler ve değişen talep faktörleri ışığında; 2026 yılında platinin 1.775 dolar, paladyumun ise 1.325 dolar seviyelerinde işlem görmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Ekonomi
TCMB Başkanı Karahan bankacılarla görüştü
TCMB Başkanı Karahan bankacılarla görüştü
Benzine yine indirim geldi!
Benzine yine indirim geldi!