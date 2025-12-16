Morgan Stanley'den ters köşe yapan altın ve gümüş tahmini

Küresel piyasaların dev oyuncusu Morgan Stanley, altın yatırımcısının nabzını yükselten bir rapor yayımladı. ABD'li yatırım bankası, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde ons altın fiyatının 4 bin 800 dolar seviyesine tırmanacağını öngördü.

FAİZ İNDİRİMİ VE ZAYIF DOLAR RÜZGARI

Rapora göre, merkez bankaları ve borsa yatırım fonlarının (ETF) alım hızında bir miktar frenleme yapması bekleniyor. Bu durum fiyat artış hızını yavaşlatsa da yön yukarı kalmaya devam edecek. Özellikle beklenen faiz indirimleri ve Amerikan Doları'ndaki zayıflama beklentisi, altının yükseliş ivmesini koruyacak.

Banka ayrıca, Çin pazarındaki güçlü perakende talebinin ve küresel büyüme endişelerinin altını besleyen diğer kritik faktörler olduğunu vurguladı.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA SOĞUK DUŞ

Altın şov yaparken gümüş tarafında işler o kadar parlak değil. Morgan Stanley, gümüşün performans olarak altının gölgesinde kalacağını belirtti. Özellikle 2026 yılında güneş enerjisi paneli kurulumlarında beklenen düşüşün, gümüş talebini olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

PLATİN VE PALADYUMDA HEDEF NE?

Dev banka diğer kıymetli madenler için de rota çizdi. Yapısal dengesizlikler ve değişen talep faktörleri ışığında; 2026 yılında platinin 1.775 dolar, paladyumun ise 1.325 dolar seviyelerinde işlem görmesi bekleniyor.