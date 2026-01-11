Çin dalgasına karşı Avrupa otomotivinde yeni plan: Daha basit daha ucuz daha hızlı

Yayınlanma:
Avrupalı ​​otomobil üreticileri, Çinli şirketlerden gelen güçlü rekabet ve Avrupa'daki artan üretim maliyetleri nedeniyle, otomobilleri alıcılar için daha uygun fiyatlı hale getirmek amacıyla üretim maliyetlerini düşürmeye çalışıyor.

Tesla'nın kullandığı ve daha az bileşenle büyük yapısal parçaların üretimini sağlayan "gigacasting" gibi modern teknolojiler yerine, birçok Avrupalı ​​marka gereksiz işçiliği ve bileşenleri ortadan kaldırarak büyük gövde parçalarını şekillendirmek için daha basit ve daha ucuz yöntemleri tercih ediyor.

Bu durum, şirketlerin daha hızlı ve daha ucuza üretim yapmasına olanak tanır; bu da tüketicilerin daha uygun fiyatlı otomobiller aradığı bir dönemde gerçekleşir.

Asıl amaç, alıcılar için fiyat artışlarını önlemektir; zira sektör, özellikle elektrikli araçlar söz konusu olduğunda, Avrupa'da dış rekabet ve yüksek üretim maliyetleriyle karşı karşıyadır.

Uzmanlar, bu tür daha verimli üretimin, Avrupa otomotiv endüstrisinin küresel pazarda rekabetçi kalabilmesi için gerekli bir adım olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

