Ekonomist Eryılmaz'dan çarpıcı analiz: Rekoru altından değil gümüşten bekliyor

Piyasaların gözü kulağı değerli madenlerdeki hareketlilikte. Altın ve gümüşte ralli sürerken, yatırımcı "Daha ne kadar yükselecek?" sorusuna yanıt arıyor.

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüşteki olumlu trendin devam edeceğini ancak yatırımcının ayaklarının yere basması gerektiğini vurguladı. Özellikle altında konuşulan 5.500 dolarlık hedeflerin, "ekstra bir jeopolitik şok" olmadığı sürece hayal olduğunu belirten Eryılmaz, rotayı yeniden çizdi.

Kimse beklemiyordu! Altın rekor kırdı

Nasıl Bir Ekonomi (NBE) yayınında konuşan Piyasa uzmanı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasadaki "uçuk" beklentilere karşı uyardı, gerçekçi senaryoyu masaya yatırdı. Eryılmaz, gümüşün neden altını solladığını 6 maddede özetlerken, ons altında 5.000 dolar sınırı için tarih verdi.

ALTINDA GERÇEKÇİ HEDEF: 4.600 DOLAR

Ons altında fiyatın şu an 4.200–4.224 dolar bandına sıkıştığını belirten Eryılmaz, maksimum beklentisini açıkladı.

Eryılmaz, "Benim kabaca tahminim ons altında 4.600 dolar seviyesinin rahat görülebileceği, üst bandın da 4.800–4.900 dolar civarında olacağı yönünde. Maksimum beklentim şimdilik 5.000 dolar. Bunun üzerine şimdilik bir senaryo yazmıyorum" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ NEDEN ALTINA FARK ATTI? İŞTE 6 MADDELİK SIR

Son dönemde gümüşün altına kıyasla çok daha fazla ivme kazandığına dikkat çeken Eryılmaz, bu yükselişin arkasındaki 6 kritik nedeni şöyle sıraladı:

Gümüş neden rekor kırdı? 3 nedeni var

Teknik Destek: Altın/gümüş rasyosu 67,8’lere kadar geriledi, ibre gümüşe döndü.

ABD'nin Kritik Hamlesi: ABD yönetimi gümüşü "kritik mineral" ilan etti, bu karar piyasada katalizör etkisi yarattı.

Fed Rüzgarı: Piyasa, 2026’da daha fazla faiz indirimi beklentisini fiyatlamaya başladı.

Arz-Talep Dengesi: Arz kısıtlıyken; yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve teknolojiden gelen talep patladı.

Trump Söylentisi: Trump’ın gümüşe tarife getirebileceği dedikodusu bile fiyatı yukarı çekti.

Fon Girişleri: ETF'lere (Borsa Yatırım Fonları) güçlü nakit girişi yaşandı.

GÜMÜŞTE YENİ HEDEF: 83 DOLAR

Gümüşün teknik görünümünü de değerlendiren Eryılmaz, şu an 62,3 dolar seviyelerinde olan gümüşte hedefin 82-83 dolar bandı olduğunu söyledi.

Kısa vadede 62,5 doların güçlü bir direnç olduğunu belirten Eryılmaz, "Eğer Fed tarafında daha güvercin bir tablo oluşursa gümüşte 66 dolar hareketini yakın vadede görürsem şaşırmam. 66 dolar aşılırsa yeni hedef 75–76 dolar olur ve yeni bir trend başlar" değerlendirmesinde bulundu.

KRİTİK VİRAJ: ÖNÜMİZDEKİ HAFTA

Piyasanın şu an "bekle-gör" modunda olduğunu hatırlatan Eryılmaz, önümüzdeki hafta gelecek ABD istihdam verilerinin kaderi belirleyeceğini vurguladı. Verilerin zayıf gelmesi durumunda Fed'den 3 faiz indirimi beklentisinin doğabileceği, bunun da metaller için yeni bir yakıt olacağı belirtildi.

*Haberde yer alan görüşler yatırım tavsiyesi değildir.