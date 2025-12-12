Kimse beklemiyordu! Altın rekor kırdı

Piyasalarda rüzgar tersine döndü, güvenli liman altına hücum başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği sinyali, sarı metali uçuşa geçirdi. Ons altın kritik eşik olan 4300 doları aşarken, içeride gram altın tüm zamanların rekorunu kırarak 6 bin liraya merdiven dayadı.

ALTIN FED ODAKLIYDI

Küresel piyasalarda gözler Fed'in atacağı adımlardaydı. Faiz indirimlerinin süreceğine dair güçlenen beklentiler, altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Uluslararası piyasalarda ons altın, 21 Ekim tarihinden bu yana ilk kez 4 bin 300 dolar barajını yıkarak yukarı yönlü ivme kazandı.

Gram altın 5 bin 900 TL'ye doğru gidiyor

GRAM ALTIN 6 BİN LİRA SINIRINI ZORLUYOR

Ons altındaki bu küresel yükseliş, içeride Dolar/TL kurunun da etkisiyle gram altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Ekranlarda gram altın fiyatı 5 bin 921 lirayı görerek tarihi bir rekora imza attı.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE AŞILDI

Piyasalardan gelen son verilere göre altın yükselişe geçti.

Gram altın % 1,05

ALIŞ(TL) 5.917,85

SATIŞ(TL) 5.918,63

Çeyrek Altın % 0,39

ALIŞ(TL) 9.575,00

SATIŞ(TL) 9.661,00

Altın (ONS) % 0,94

ALIŞ($) 4.315,71

SATIŞ($) 4.316,26