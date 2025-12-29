Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...

Yılbaşında kar yağışı beklentisi vatandaşlarda heyecan yarattı. Uzmanlardan kar yağışı beklentisi haberleri peş peşe gelirken Meteoroloji tarafından Türkiye'yi beyaza bürüyecek Sibirya soğuklarının erken giriş yaptığı açıklandı.

İzmir dahil olmak üzere çok sayıda illda kar ya da karla karışık yağmur görülürken tahminler yine güncellendi.

YILBAŞI İÇİN NET KONUŞTU... 2026'DA BÜYÜK SÜRPRİZ YAPACAK!

MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yılbaşında yurt genelinde beklenen hava durumunun detaylarını anlattı. Macit, kar, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları ve sürücüleri uyararak 4 büyük şehiri bekleyen hava olaylarını açıkladı.

Sibirya'dan gelen kar okulları tatil ettirdi: 9 il için 'kuvvetli' uyarı yapıldı

Batı Marmara dışında yurt genelinde havaların soğuk ve yağışlı geçeceğini ifade eden Macit, yılbaşı için beklenen hava durumuna ilişkin şu şekilde konuştu:

"Yılbaşında yurdumuz kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara’nın batısı dışında tüm yurtta aralıklarla yağışların devam etmesini bekliyoruz. Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Akadeniz’de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle, Orta Karadeniz’deki yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz.

İç kesimlerle özellikle kar yağışları yer yer yoğun olacak. Özellikle Bolu Dağı geçiti başta olmak üzere, Diyarbakır’ın geçitleri, Erzurum’da, Ağrı’da kuvvetli yağışlar göreceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Sürücülerimizi uyaralım. İzmir ve Antalya’da zirai faaliyetleri olan vatandaşlarımızı da zirai dona karşı uyarmak istiyorum."

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE ANTALYA...

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yılbaşı günü havanın nasıl olacağına ilişkin de bilgi veren Abdullah Macit, şöyle devam etti:

"Yılbaşında İstanbul’da önemli bir yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı en yüksek 5, en düşük 3 derece civarında olacak. İstanbul'da yalnız perşembe ve cuma sabahları özellikle -2, -3 derece civarında hava sıcaklığı var. Bu konuda sürücülerimizin dikkatli olmasını istiyoruz. Ankara'da yılbaşında karla karışık yağmur ile başlayacak yağışların kara dönmesini bekliyoruz. Yer yer kar yağışları göreceğiz Ankara'da. Hava sıcaklığı da 2-3 derece civarında bekleniyor ama Ankara'da perşembe, cuma sabahları -10 derecenin altına düşecek kuvvetli buzlanma ve don olayı bekliyoruz. İzmir'de yağışımız sağanak şeklinde olacak. Öğle saatlerinden itibaren de etkisini yitirmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı 9-10 derece civarında olacak.

Yurt genelinde özellikle iç kesimlerde kar yağışları yılbaşında etkili olacak. Özellikle sürücülerimizi uyaralım. Sürücülerimizin kış lastiği olmadan dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Ve geçitlerde yoğun trafiğe karşı da buzlanma, dona karşı dikkatli olmalarını istiyoruz."