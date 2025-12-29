Sibirya'dan gelen kar okulları tatil ettirdi: 9 il için 'kuvvetli' uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ile doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri yağış alacak.

KAR VE YAĞMUR BEKLENİYOR

Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer birçok bölgede ise karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak.

KUZEY RÜZGARLARI SICAKLIĞI DÜŞÜRECEK

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak tüm yurtta mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) rüzgar bekleniyor.

20 CM ÜZERİ KAR BEKLENİYOR

Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların 29 Aralık Pazartesi akşamına kadar etkili olması nedeniyle ulaşım aksaklıkları, buzlanma, don ve tipiye karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ULAŞIM AKSAKLIĞI YAŞANABİLİR

Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde de Pazartesi günü kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Mardin, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun (15-25 cm) kar örtüsü oluşabileceği, bu nedenle ulaşım aksaklıkları, buzlanma ve çığ riskine karşı tedbir alınması önem taşıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE BUZLANMA UYARILARI

Rüzgarın kuvvetli eseceği belirtilen bölgelerde (Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu) muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca, kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle de gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sabah saatlerinde yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 7°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı, Doğu Karadeniz Bölümü'nün karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -8°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATMAN °C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, -1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı