Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada

Nikkei China'nın, üreticilerin kendilerinden ve S&P Global Mobility'den elde ettiği verilere dayanarak verdiği habere göre, Çinli otomobil üreticileri 2025 yılının sonuna kadar küresel olarak daha fazla otomobil satacak.

Carnewschina'nın pazarın dönüm noktasına ilişkin raporunda belirtildiği üzere, Çin, 20 yılı aşkın süredir Japonya'nın hakimiyetinde geçen pazarda ilk kez yıllık otomobil satışlarında Japonya'yı geride bırakacak.

Veriler, Çinli üreticilerin 2025 yılında küresel olarak yaklaşık 27 milyon araç satacağını, Japon otomobil üreticilerinin ise 25 milyona yakın araç satacağını gösteriyor.

Analistler, bu rakamların hem binek hem de ticari araçları, yurt içi satışları ve ihracatı kapsadığını belirtti.

Çinli otomobil üreticilerinin toplam satışlarının yaklaşık %70'i iç pazardan geliyor. Bataryalı elektrikli araçlar (BEV) ve şarj edilebilir hibrit araçlar (PHEV) dahil olmak üzere yeni enerji araçları, Çin'deki binek otomobil satışlarının yaklaşık %60'ını oluşturuyor.

Sektör verilerine göre, BYD ve Geely 2025 yılında satışlar açısından dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasında yer alırken, Chery de yurtdışı satışlarında önemli bir büyüme kaydederek Çin'in en büyük ihracatçılarından biri olarak kendini kanıtlıyor.

Avrupa'da Çinli otomobil üreticilerinin satışları, ithalat vergilerine rağmen yaklaşık 2,3 milyon araca yükseldi; çünkü ihracat hacmine ek gümrük vergisine tabi olmayan şarj edilebilir hibrit araçlar da dahildi.

Gelişmekte olan pazarlarda da otomobil satışlarının artması bekleniyor. Afrika'da teslimatların yıllık bazda %32 artışla 230.000 adede, Latin Amerika'da ise %33 artışla 540.000 adede ulaşması öngörülüyor.

Aynı zamanda, küresel satışları 2018'de yaklaşık 30 milyon araçla zirveye ulaşan Japon otomobil üreticilerinin, 2025'te Çin'deki satış hacimlerinin biraz altında kalacağı öngörülüyor.

Bazı Japon markaları, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere önemli bölgelerde satışlarında düşüş yaşarken, Çin'deki pazar payları da yerel otomobil üreticilerine kıyasla giderek azalıyor.