Avrupa kıtasında farklı kentler arasında seferler yapan tren yolu şirketi Eurostar, Manş Denizi altındaki tünelde yaşanan elektrik sorunu nedeniyle Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tüm tren seferlerinin iptal edildiğini belirtti.

Eurostar sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, İngiltere ile Avrupa'yı bağlayan Manş Tüneli'nin güç kaynağında bir sıkıntı olduğunu ve bir trenin tünel içinde durduğunu aktardı.



Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel seferleri iptal edildi (2022'de yaşanan bir arızadan görsel)

YOLCULARDAN SEYAHATLERİNİ ERTELEMELERİ İSTENDİ

DW Türkçe'de yer alan habere göre, şirket tarafından daha önce yapılan açıklamada, su altındaki bölümünün uzunluğu 38 kilometre olan Manş Tüneli üzerinden yapılan seferlerin aksadığı belirtilmiş ve yolculara seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmişti.

İADE SEÇENEĞİ SUNULDU

Eurostar tarafından yapılan duyuruda, bileti olmayan yolcuların istasyonlara gitmemesi talep edildi. Bilet sahiplerine; biletlerini ücretsiz değiştirme, iade veya kupon karşılığında iptal etme seçenekleri sunuldu.

Eurostar, geçtiğimiz yıl, 2023 yılına göre 850 bin artışla 19,5 milyon yolcu taşıyarak rekor kırmış ancak son aylarda birkaç şirket, Eurostar'a rakip olma planlarını açıklamıştı.