Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi

Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Yayınlanma:
Su altındaki bölümünün uzunluğu 38 kilometre olan Manş Tüneli'nde yaşanan elektrik arızası nedeniyle Londra–Paris–Brüksel hattındaki tüm tren seferleri iptal edildi.

Avrupa kıtasında farklı kentler arasında seferler yapan tren yolu şirketi Eurostar, Manş Denizi altındaki tünelde yaşanan elektrik sorunu nedeniyle Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tüm tren seferlerinin iptal edildiğini belirtti.

Eurostar sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, İngiltere ile Avrupa'yı bağlayan Manş Tüneli'nin güç kaynağında bir sıkıntı olduğunu ve bir trenin tünel içinde durduğunu aktardı.

62906589-1004.webp

Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel seferleri iptal edildi (2022'de yaşanan bir arızadan görsel)

YOLCULARDAN SEYAHATLERİNİ ERTELEMELERİ İSTENDİ

DW Türkçe'de yer alan habere göre, şirket tarafından daha önce yapılan açıklamada, su altındaki bölümünün uzunluğu 38 kilometre olan Manş Tüneli üzerinden yapılan seferlerin aksadığı belirtilmiş ve yolculara seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmişti.

Havayollarından art arda sefer iptalleri: Yoğun kar uçuşları da vurduHavayollarından art arda iptaller

İADE SEÇENEĞİ SUNULDU

Eurostar tarafından yapılan duyuruda, bileti olmayan yolcuların istasyonlara gitmemesi talep edildi. Bilet sahiplerine; biletlerini ücretsiz değiştirme, iade veya kupon karşılığında iptal etme seçenekleri sunuldu.

Eurostar, geçtiğimiz yıl, 2023 yılına göre 850 bin artışla 19,5 milyon yolcu taşıyarak rekor kırmış ancak son aylarda birkaç şirket, Eurostar'a rakip olma planlarını açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
Dünya
Villanın bahçesine düşen araçtan fırlayan kadın sürücü havuza uçtu
Villanın bahçesine düşen araçtan fırlayan kadın sürücü havuza uçtu
İran yönetiminden enflasyon eylemleri açıklaması: 'Kabul ediyoruz sabırla dinleyeceğiz'
İran yönetiminden enflasyon eylemleri açıklaması: 'Kabul ediyoruz sabırla dinleyeceğiz'