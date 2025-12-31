Havayollarından art arda sefer iptalleri: Yoğun kar uçuşları da vurdu

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus Hava Yolları, yılın son gününde etkili olması beklenen kötü hava koşulları nedeniyle çok sayıda iç hat seferini iptal etti. İptal edilen toplam sefer sayısı 133 oldu.

THY 61 SEFERİ İPTAL ETTİ

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

AJET'TE 42 UÇUŞ KALKMAYACAK

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da benzer bir açıklama yaparak, "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir" dedi.

Sefer iptalleri üst üste geliyor: THY ve AJet'ten sonra Pegasus da duyurdu

THY 61 seferi iptal etti

PEGASUS'UN 30 SEFERİ İPTAL

Pegasus Hava Yolları ise sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için http://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz" açıklamasını yaptı. Pegasus'un 30 seferi iptal ettiği bilgisi paylaşıldı.