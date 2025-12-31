Sefer iptalleri üst üste geliyor: THY ve AJet'ten sonra Pegasus da duyurdu

Sefer iptalleri üst üste geliyor: THY ve AJet'ten sonra Pegasus da duyurdu
Yayınlanma:
Pegasus Hava Yolları, doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 30 seferi iptal etti.

Pegasus Hava Yolları, hava muhalefeti nedeniyle sefer iptallerini duyurdu. Şirket, ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerindeki kötü hava koşulları sebebiyle 31 Aralık Çarşamba günü için planlanan toplam 30 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

THY'den sonra AJet: 42 sefer iptal edildiTHY'den sonra AJet: 42 sefer iptal edildi

THY 61 seferi iptal ettiTHY 61 seferi iptal etti

YOLCULAR DETAYLAR İÇİN İNTERNET SİTESİNE YÖNLENDİRİLDİ

Pegasus’un sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yolcuları bilgilendirildi. İptal edilen seferlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için yolcuların şirketin "flypgs.com" adresindeki internet sitesini veya mobil uygulamasını kontrol etmeleri istendi.

THY VE AJET'TEN SONRA PEGASUS DA

Kar yağışı, buzlanma ve yoğun sis gibi olumsuz hava şartları, özellikle kış aylarında doğu ve güneydoğu bölgelerine yönelik havayolu seferlerinde aksamalara neden olabiliyor. Bu kapsamda 31 Aralık tarihi için Türk Hava Yolları ve AJet de sefer iptali kararlarını açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Türkiye
1 Ocak'ta geliyor! MTV zam oranı belli oldu
1 Ocak'ta geliyor! MTV zam oranı belli oldu
Son Dakika | Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Son Dakika | Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi