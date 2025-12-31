Sefer iptalleri üst üste geliyor: THY ve AJet'ten sonra Pegasus da duyurdu

Pegasus Hava Yolları, hava muhalefeti nedeniyle sefer iptallerini duyurdu. Şirket, ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerindeki kötü hava koşulları sebebiyle 31 Aralık Çarşamba günü için planlanan toplam 30 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

THY'den sonra AJet: 42 sefer iptal edildi

THY 61 seferi iptal etti

YOLCULAR DETAYLAR İÇİN İNTERNET SİTESİNE YÖNLENDİRİLDİ

Pegasus’un sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yolcuları bilgilendirildi. İptal edilen seferlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için yolcuların şirketin "flypgs.com" adresindeki internet sitesini veya mobil uygulamasını kontrol etmeleri istendi.

Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır.

THY VE AJET'TEN SONRA PEGASUS DA

Kar yağışı, buzlanma ve yoğun sis gibi olumsuz hava şartları, özellikle kış aylarında doğu ve güneydoğu bölgelerine yönelik havayolu seferlerinde aksamalara neden olabiliyor. Bu kapsamda 31 Aralık tarihi için Türk Hava Yolları ve AJet de sefer iptali kararlarını açıklamıştı.