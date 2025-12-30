THY 61 seferi iptal etti

THY 61 seferi iptal etti
Yayınlanma:
Yurt genelinde hakim olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 61 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, yurt genelindeki kar yağışı nedeniyle yarın gerçekleşmesi beklenen çok sayıda uçuşunu iptal etti.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde yaşanması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Zorunlu olmadıkça yola çıkmayınız.

Seyahat öncesi yol durumunu kontrol ediniz.

Kış lastiği kullanınız; zincir, takoz ve çekme halatını hazır bulundurunuz.

Yoğun kar ve durma hâllerinde bulunduğunuz şeritte kalınız, emniyet şeridini kullanmayınız."

Açıklamada, meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda üç gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Türkiye
Ankara’da su kesintisi: En az 12 saat sürecek
Ankara’da su kesintisi: En az 12 saat sürecek
2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu! Uçuruma yuvarlanmışlar
2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu! Uçuruma yuvarlanmışlar
Günlerdir bekleniyordu: İstanbul'da kar başladı Valilikten uyarı geldi
Günlerdir bekleniyordu: İstanbul'da kar başladı Valilikten uyarı geldi