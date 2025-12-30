THY 61 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları, yurt genelindeki kar yağışı nedeniyle yarın gerçekleşmesi beklenen çok sayıda uçuşunu iptal etti.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde yaşanması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Zorunlu olmadıkça yola çıkmayınız.

Seyahat öncesi yol durumunu kontrol ediniz.

Kış lastiği kullanınız; zincir, takoz ve çekme halatını hazır bulundurunuz.

Yoğun kar ve durma hâllerinde bulunduğunuz şeritte kalınız, emniyet şeridini kullanmayınız."

Açıklamada, meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda üç gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.