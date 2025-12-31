THY'den sonra AJet: 42 sefer iptal edildi

Yayınlanma:
Türk Hava Yolları'nın (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 seferini iptal etmesinin ardından şimdi de aynı gerekçeyle AJet de 42 seferini iptal etti.

AJet, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 42 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

42 SEFER, KARŞILIKLI İPTAL EDİLDİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski adı Anadolu Jet olan AJet'in, yurt genelindeki kötü hava koşulları nedeniyle 42 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Yeşilkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir."

Saatler önde ise Türk Hava Yolları (THY), yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 seferini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurmuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

