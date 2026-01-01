Sağlıkta borç kilidi: Milyonlarca kişi 1 Ocak'tan itibaren hastaneye gidemeyecek!

Yeni yılın ilk gününde zam, borç, ceza haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonları ilgilendiren borç ayrıntısını, halktv.com.tr yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci açıkladı. Cenkci, 1 Ocak 2026 itibarıyla milyonlarca kişiyi bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Cenkci, Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanların, yeni yılın ilk gününden itibaren devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacağını belirtti.

Bu durum, ekonomik krizle boğuşan ve primini ödeyemeyen halk için sağlık hizmetlerine erişimin tamamen durması anlamına geliyor.

2026 İÇİN BEKLENEN KARARNAME ÇIKMADI

Geçmiş yıllarda, prim borcu olanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için geçici düzenlemeler yapılıyordu. 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile borçlu olanlara kısıtlı bir sağlık hizmeti hakkı tanınmış, ancak ilaçların ücretli alınması şartı getirilmişti.

SGK primleri sil baştan! Emeklilik hesabı değişiyor

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla bu geçici sürenin dolmasına rağmen, yeni bir kararname henüz yayımlanmadı. Kararnamenin çıkmaması, borçlu olan milyonların ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sistemin dışında kalmasına yol açtı.

KÜÇÜK ESNAF VE İŞSİZLER MAĞDUR

Söz konusu yasak, sadece sigortalıyı değil, onun üzerinden sağlık hizmeti alan eş ve çocukları da doğrudan etkiliyor.

Özellikle dükkanını döndürmekte zorlanan ve prim borcu biriken küçük esnaf ile işsiz kaldığı için GSS primini ödeyemeyen ücretli çalışanlar, en temel hakları olan sağlık hizmetinden mahrum bırakılıyor. Mehmet Akif Cenkci, herhangi bir düzenleme yapılmaması durumunda hastanelerde muayene sırası bekleyen binlerce kişinin "borçlu" oldukları gerekçesiyle geri çevrilebileceğine dikkat çekti.

İLAÇ VE MUAYENE HAKKI TAMAMEN ORTADAN KALKABİLİR

Mevcut tabloda herhangi bir iyileştirme yapılmazsa, prim borcu olanların eczanelerden ilaç alması ve kamu hastanelerinde tedavi görmesi tamamen imkansız hale gelecek.

Sosyal güvenlik sistemindeki bu tıkanma, sağlık hizmetlerinin "parası olanın yararlandığı" bir yapıya dönüşmesi riskini de beraberinde getiriyor. Milyonlarca kişi, hastane kapılarında mağduriyet yaşamamak için iktidardan acil bir adım bekliyor.